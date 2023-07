Film Dream yang Dibintangi IU dan Park Seo-joon akan Tayang di Netflix

Film K-drama terbaru IU dan Park Seo-joon berjudul Dream telah dilisensikan oleh Netflix. Film ini akan segera tayang di berbagai wilayah di seluruh dunia mulai 25 Juli mendatang.

Dream adalah film komedi olahraga Korea Selatan yang disutradarai dan ditulis oleh Lee Byung-hun. Film ini diproduksi oleh Oktober Cinema dan telah dirilis di bioskop untuk penonton Korea Selatan pada tanggal 26 April 2023.

Proses syuting untuk Dream seharusnya dimulai pada bulan Mei 2020, namun karena pandemi global, terjadi penundaan yang signifikan. Syuting akhirnya selesai pada pertengahan April 2022.

Sinopsis Dream

Film Dream bercerita tentang sekelompok orang yang mencoba masuk ke Piala Dunia Tunawisma, acara sepak bola internasional tahunan. Yoon Hong-dae adalah seorang pemain sepak bola profesional yang menjalani masa percobaan disiplin setelah terlibat dalam insiden tak terduga.

Ia menjadi pelatih tim sepak bola yang terbentuk secara mendadak, tetapi seiring berjalannya waktu, ia dengan tulus peduli dan percaya pada anggota tim, menjadi seorang pemimpin sejati. Lee So-min adalah seorang direktur produksi yang bermimpi mencapai kesuksesan melalui pembuatan dokumenter tentang tim Hong-dae.

IU memerankan peran utama Lee So-min. Artis dan aktris Korea yang populer ini sebelumnya telah bermain dalam seri K-drama antologi Netflix Persona dan seri populer Hotel del Luna. Dia juga akan bermain dalam seri K-drama mendatang berjudul You Have Done Well.

Kemudian Park Seo-joon akan memerankan peran utama Yoon Hong-dae. Aktor ini sebelumnya memiliki peran tamu dalam Record of Youth sebagai Song Min-soo. Namun, peran terkenalnya adalah Park Sae-roy dalam seri K-drama yang sangat populer Itaewon Class. Pelanggan Netflix dapat berharap untuk melihat lebih banyak penampilan Park Seo-joon di Netflix tahun ini saat ia bermain dalam seri K-drama mendatang, Gyeongseong Creature.

Para anggota pemeran pendukung lainnya adalah Kim Jong-soo (Kingdom), Ko Chang-seok (Arthdal Chronicles), Jung Seung-kil (Mad for Each Other), Lee Ji-hyun (All of Us Are Dead), Lee Hyun-woo (Money Heist: Korea), Yang Hyun-min (Lovers of the Red Sky), Hong Wan-pyo (Moonshine), Heo Jun-seok (Sweet Home), dan Lee Ha-neui (Be Melodramatic). (Z-10)