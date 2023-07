Akui Diri Egois, Ini Alasan Sebenarnya Zayn Malik Tinggalkan One Direction

ZAYN Malik mengakui dirinya egois dan mengungkapkan alasan sebenarnya mengapa dia keluar dari One Direction. Pengungkapan tersebut dilakukan pada wawancara pertamanya di salah satu program acara dalam enam tahun terakhir.

Penyanyi tersebut adalah anggota pertama yang meninggalkan grup saat mereka berada di puncak kesuksesan pada 2015, dengan alasan stres. Dia juga mengatakan bahwa dia ingin menjadi seorang pemuda biasa berusia 22 tahun.

Namun, saat berbicang dengan Alex Cooper di podcast ‘Call Her Daddy’ menjelang perilisan single comeback-nya, ayah satu anak itu mengakui bahwa ada alasan lain di balik keputusan sensasionalnya itu. Dia mengatakan bahwa dia menyadari waktu bersama band ini sudah hampir berakhir ketika rekan musiknya menolak untuk menandatangani kontrak baru.

Zayn mengatakan bahwa dia memutuskan dia ingin mengambil langkah di depan. Dia juga mengakui bahwa dia ingin menjadi orang pertama yang berkarier solo dan merilis musiknya sendiri.

"Saya tahu ada sesuatu yang terjadi, jadi saya memutuskan untuk mengambil langkah di depan. Saya pikir ini sudah selesai," ungkap Zayn.

"Saya merasakannya dan secara sepenuhnya egois, saya ingin menjadi orang pertama yang pergi dan membuat rekaman saya sendiri. Jujur saja, saya pikir, 'Saya akan melangkah lebih dulu'," lanjut dia.

Dia mengaku bahwa Ia adalah orang yang pasif, tetapi ketika berhubungan dengan musik dan bisnis, dia serius dan kompetitif.

“Jadi saya ingin menjadi yang pertama pergi dan melakukan hal-hal sendiri. Itulah alasan saya," tutur Zayn.

Bintang tersebut mengatakan bahwa ada juga masalah mendasar di antara anggota band. Dia mengatakan mereka dekat, tetapi sudah bosan satu sama lain.

"Kami dekat, kami melakukan hal-hal luar biasa bersama yang tidak akan dimengerti orang lain di dunia ini dan sekarang saya melihatnya dengan cahaya yang lebih indah. Ada pengalaman hebat, saya memiliki waktu yang menyenangkan bersama mereka, tetapi kami telah mencapai akhir perjalanan kami,” aku Zayn.

Wawancara selama satu jam juga melibatkan cerita pengalamannya dengan kecemasan, cintanya pada memasak, dan koleksi hewan peliharaannya yang besar, termasuk tiga anjing dan enam ayam. Dia juga tertawa pada citranya sebagai si pemurung dalam One Direction, mengatakan bahwa itu hanyalah "skema pemasaran".

One Direction melakukan hiatus pada 2016, namun tidak ada pembubaran resmi. Grup tersebut merilis album terakhir mereka yang berjudul Made in the AM pada November di tahun yang sama.

Grup ini terbentuk di program pencarian bakat X Factor pada tahun 2010 dan dalam enam tahun mereka menghasilkan lima album studio dan melakukan empat tur dunia, dengan total penjualan 70 juta rekaman di seluruh dunia. (Z-10)