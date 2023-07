5 Lokasi Syuting Mission: Impossible 7 yang Menarik untuk Dikunjungi

FILM Mission Impossible 7 karya sutradara Christopher McQuarrie mulai tayang di bioskop sejak Sabtu (8/7). Dengan menampilkan ragam aksi berbahaya yang menakjubkan, lokasi syuting film ini menarik untung dikunjungi.

Berikut kami bagikan beberapa lokasi syuting Mission: Impossible 7 yang sempat membuat anda kagum sepanjang alur cerita.

Apalagi, pelaksanaan syuting Mission Impossible: 7 dilakukan di beberapa lokasi seperti di Roma, Italia hingga desa kecil Hellesylt di Norwegia. Berikut adalah beberapa di antaranya.

1. Roma & Venesia (Italia)

Ethan Hunt, yang diperankan oleh Tom Cruise, pernah berkunjung ke Roma dalam film-film Mission: Impossible sebelumnya. Namun, hal itu berulang dalam film terbarunya. Ethan terlibat dalam kejar-kejaran mobil di jalan ibu kota Italia, Roma, melaju dengan cepat di jalan terkenal seperti Via dei Funari, Via Nazionale, Via di S. Maria Maggiore, dan Via dei Serpenti.

Selain Roma, Cruise dan tim produksi juga pergi ke Venesia. Beberapa adegan difilmkan, termasuk momen di Santa Maria della Salute. Di sana, Hunt dan Ilsa, yang diperankan oleh Rebecca Ferguson, berpelukan.

Beberapa adegan juga memperlihatkan lokasi ikonik di Venesia lainnya. Seperti jaringan kanal terkenal dunia dan lapangan San Marco, di mana kejar-kejaran mobil lainnya terjadi antara Ethan dan musuh-musuh yang tidak diinginkan.

2. Inggris

Selain Italia, tim Mission: Impossible juga pergi ke Inggris untuk mengambil gambar beberapa set aksi yang menarik. Salah satu yang paling spektakuler adalah di desa kecil Stoney Middleton di Derbyshire. Tambang Darlton setempat menjadi bagian penting dalam pengambilan gambar. Tim produksi menciptakan jalur kereta khusus untuk adegan aksi di mana lokomotif dengan sengaja melaju jatuh dari tepi tebing.

Selain itu, Cruise dan tim juga pergi ke Levisham, North Yorkshire, dan stasiun kereta api yang menjadi bagian dari North Yorkshire Moors Railway yang melintasi taman nasional terdekat.

Latar belakang perjalanan kereta ini menjadi suasana indah dari beberapa adegan Mission: Impossible. Jauh dari ketenangan pedesaan, film ini juga pergi ke Birmingham dan stasiun kereta api Grand Central.

Meskipun lokasinya terkenal dengan lokomotifnya, tim produksi sebenarnya mengubah interior stasiun agar lebih menyerupai bandara dan menggunakan lokasi ini sebagai pengganti Bandara Abu Dhabi.

3. Arab

Arab atau United Arab Emirates (UAE) terkenal dengan pesonanya yang abadi dan kemegahannya. Suasana kerajaan yang luar biasa di ibu kota, Abu Dhabi, memainkan peran besar dalam membuat film ini menjadi ikonik.

Menurut halaman Instagram resmi Mission: Impossible, beberapa adegan aksi untuk film ini diambil di padang pasir yang besar. Lokasi ini menjadi salah satu lokasi syuting terakhir untuk film ini, dan kru kemudian pindah ke London untuk adegan akhir.

Kisah Mission: Impossible 7 juga menampilkan Louvre Abu Dhabi. Louvre Abu Dhabi adalah museum universal pertama di UAE yang merupakan sebuah usaha bersama antara pemerintah Prancis dan Arab. Menampilkan teknik konstruksi modern dan kubah geometris yang mencolok, museum ini menampilkan karya-karya kuno dan modern dengan nilai sejarah, budaya, dan sosiologis dari berbagai bagian dunia.

4. Polandia

Untuk adegan ledakan jembatan, Sutradara Christopher McQuarrie memilih Jembatan Pilchowicki di Polandia sebagai lokasi syuting. Jembatan ini dianggap sebagai salah satu struktur tertua di Polandia dan sebagian besar sudah rusak dan tidak layak digunakan, yang menurut sutradara merupakan prop yang sempurna untuk adegan ledakan dalam film yang melibatkan Tom Cruise.

Sayangnya, keputusan mereka menghasilkan reaksi keras dengan banyak warga setempat yang mengungkapkan kemarahan mereka karena struktur kuno dihancurkan, meskipun Wakil Menteri Kebudayaan Polandia telah mengkonfirmasi bahwa jembatan tersebut tidak dianggap sebagai monumen bersejarah.

5. Norwegia

Di Norwegia terdapat sebuah dinding batu vertikal yang dkenal juga sebagai Trollveggen atau 'Troll Wall'. Dengan ketinggian lebih dari 1000 meter, Trollveggen menjadi dinding batu vertikal tertinggi di Eropa. Berkat keunikan formasi batu alamnya, Trollveggen menarik para pecinta adrenalin dari seluruh dunia, termasuk Tom Cruise yang terlibat dalam aksi nekat selama pembuatan film, di mana ia mengendarai sepeda motor meluncur dari tepi tebing sebelum melompat dengan parasut untuk keamanan.

Ini bukan satu-satunya lokasi yang dipilih oleh tim untuk syuting di Norwegia, mereka juga pergi ke Åndalsnes, sebuah kota kecil dekat Sungai Rauma. Berkat pemandangan sekitarnya yang memukau, lokasi ini menjadi pilihan yang jelas untuk film aksi epik Cruise, dengan pegunungan yang menjulang tinggi dan beberapa sungai berliku.

Penggemar akan mengenali lokasi ini dari adegan di film ketika Ethan sedang bertarung dengan Gabriel yang diperankan oleh Esai Morales di atas atap kereta. Kru juga pergi ke desa kecil Hellesylt yang terletak di sebelah Geirangerfjord yang menakjubkan, untuk mengambil gambar beberapa adegan aksi yang luar biasa di film Mission: Imposible 7. (Z-10)