Jungkook BTS dan Han So-hee Lakoni Pasangan Bertengkar di Teaser Video Musik Seven 

JUNGKOOK BTS akhirnya mengeluarkan teaser video musik single debut album solo perdananya, Seven (feat. Latto). Dalam video musik berdurasi 23 detik itu, ada adegan yang diduga pertengkaran sepasang kekasih antara Jungkook dan aktris Han So-hee.

Teaser video musik Seven memang sedang ditunggu-tunggu penggemar. Keterlibatan aktris Han So-hee sebagai pemeran utama wanita dalam video musik Jungkook ini menambah euforia penggemar.

Video musik itu dikeluarkan Hybe Labels melalui akun YouTube resminya, Kamis (13/7) pada tengah malam KST.

Dalam teaser tersebut, Jungkook dan Han So-hee terlihat duduk di sebuah restoran mewah. Mereka terlihat berdebat yang memabuat suasana di antara keduanya tegang.

Adengan sebuah lampu kristal jatuh dari plafon restoran tersebut menambah rasa penasaran penggemar. Ini membuat penggemar tidak sabar menunggu Jungkook merilis single digital solo pertamanya yang dijadwalkan keluar esok hari, Jumat (14/7).

Bocoran Lirik Seven

Penggemar dapat mengintip lirik dan tujuan lagu Seven Jungkook BTS melalui video behind the scene yang dikeluarkan Jungkook saat membuat video musik tersebut.

“Lovin' you right. Seven days a week,” kata Jungkook, saat menyanyikan beberapa bagian lagu.

Bahkan, dalam teaser musik video yang baru saja dikeluarkan Hybe Label bocoran lirik panjang selanjutnya dalam lagu Seven pun terungkap.

“Weight of the world on your shoulders, I kissed your waist to easy your mind,” ungkap Jungkook di bagian akhir teaser video musik Seven. (Z-10)