Succession Dominasi Nominasi Emmy Awards 2023

Succession mendominasi daftar nominasi Emmy Awards 2023. Serial yang dibintangi jeremy Strong itu tercatat mengantongi 27 nominasi. Sementara di urutan kedua ada The Last of Us dan The White Lotus yang tiap-tiap dari mereka memperoleh 24 nominasi.

Sementara di kategori serial komedi, Ted Lasso yang tayang Apple TV+ mendapat 21 nominasi.

Selain empat film tersebut, Emmy Awards tahun ini juga dihiasi sejumlah serial lain seperti Andor, Better Call Saul, The Crown, House of the Dragon, dan Yellowjackets. Ada juga Abbott Elementary, Barry, The Bear, Jury Duty, The Marvelous Mrs. Maisel, Only Murders in the Building, dan Wednesday.

Para nominator diumumkan oleh aktris Yvette Nicole Brown dan ketua dan CEO Television Academy Frank Scherma pada Rabu (12/7). Serial yang masuk nominasi tahun ini adalah yang masuk periode program tayang 1 Juni 2022–31 Mei 2023.

Acara puncak Emmy Awards ke-75 akan diselenggarakan pada 18 September di Microsoft Theater di Los Angeles. Acara tersebut akan disiarkan secara langsung di Fox pada pukul 17:00 PT (07:00 WIB). Pembawa acara untuk penghargaan Emmy Awards 2023 belum diumumkan.

Creative Arts Emmy yang berlangsung selama dua malam dijadwalkan pada 9 September dan 10 September, dengan upacara yang disiarkan oleh FXX pada 10 September. (Z-11)