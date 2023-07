Emily Blunt Rehat Sejenak dari Dunia Akting

AKTRIS Emily Blunt, 40, memutuskan untuk rehat sejenak dari dunia akting. Hal itu diungkapkannya dalam podcast Table for Two with Bruce Bozzi.

"Tahun ini aku tidak akan bekerja. Aku merasa terlalu banyak bekerja tahun kemarin. Dan anaku yang paling kecil saat ini sudah berusia sembilan tahun, dan artinya ini tahun terakhirnya berusia satu digit," kata Blunt.

Seperti diketahui, Blunt dan John Krasinski, suaminya, memiliki dua anak perempuan, yakni Hazel dan Violet. Ia mengaku ingin lebih menikmati masa-masa bersama anak-anaknya saat mereka masih kecil.

"Menurutku waktu-waktu yang indah bersama mereka saat mereka masih kecil seperti sekarang. Seperti, mengantar ke sekolah, menjemput anak, menemani mereka tidur. Dan aku rasa mereka membutuhkanku ada di samping mereka saat ini," beber dia.

Blunt yang dikenal lewat perannya di The Devil Wears Prada itu menyatakan bahwa ia juga senang menghabiskan waktu dengan suaminya. Biasanya, saat pagi Blunt dan suami akan bermain dengan anjing kecil peliharaan mereka bersama anak-anaknya.

"Aku tidak masalah bangun lebih pagi untuk anjing ini, karena itu artinya aku dan John bisa lebih banyak berbicang di pagi hari sebelum anak-anak bangun. Aku dan suami juga suka menonton The Voice," ucap dia.

Proyek terakhir Blunt tahun ini ialah film Oppenheimer garapan Christopher Nolan. Dalam film itu, Blunt berperan sebagai seorang perempuan yang bekerja di apotek dan terjebak dalam pemerasan. (Z-4)