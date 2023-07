RM Ungkap 3 Tipe Artis saat Berinteraksi dengan BTS 

PEMIMPIN BTS, Kim Namjoon atau RM mengungkapkan kisah menarik dalam buku autobiografi, Beyond the Story: 10 Year Record of BTS. Cerita tersebut tentang perjuangan BTS menjadi artis global dengan mendobrak pasar musik Amerika Serikat.

Seperti yang diketahui, buku Beyond the Story 10 Year Record of BTS baru saja diterbitkan. Buku ini memberikan pandangan lebih dalam tentang perjalanan karir BTS selama satu dekade.

Beyond the Story 10 Year Record of BTS memiliki tujuh bab yang merinci perjalanan BTS semenjak masa sebagai trainee hingga saat ini. Dalam buku tersebut, para anggota BTS menceritakan momen yang paling berkesan bagi mereka, dan menceritakan perjuangan mereka hingga berhasil menjadi artis global.

Baca juga: RM BTS Dilantik Jadi Duta Kementerian Pertahanan Korea Selatan

BTS merinci pengalaman mereka saat tiba-tiba menjadi sorotan di Amerika dengan mulai tampil di acara bincang-bincang hingga acara penghargaan bergengsi.

Para anggota BTS menganggap, peran sang leader RM saat promosi di Amerika sangatlah besar. Karena sang grup dituntut untuk melakukan wawancara dalam bahasa Inggris.

Baca juga: RM BTS Ditunjuk Jadi Duta di Kementerian Pertahanan Korea

J-Hope menyebut bahwa RM memikul beban sebagai pemimpin dan anggota yang sangat fasih berbahasa Inggris.

“Jika bukan karena RM, kami akan berada dalam masalah serius. Menurut saya, akan sulit untuk kami menjadi populer di AS. Peran RM sangat besar.” ungkap J-Hope.

RM juga membagikan pengalaman berkesannya saat berusaha mendobrak pasar musik Amerika dan menjadi artis global. Menurut RM ada tiga cara yang sering dilakukan oleh artis luar negeri saat berinteraksi dengan BTS.

Kategori pertama adalah artis yang tampak meremehkan sang grup.

“Mereka adalah tipe yang, ‘Oh, kalian populer banget ya sekarang, kerja bagus, kali ya? lanjutkan’ dengan tampak sedikit meremehkan kami,” ungkap RM di dalam buku.

Kategori kedua, artis yang memandang komunikasi dengan BTS hanya murni bisnis.

“Mereka yang hanya memikirkan bisnis berkata, ‘Aku benar-benar ingin membuat lagu dengan kalian!,” lanjut RM.

Kategori ketiga adalah artis yang berada di antara kedua kategori tersebut. Namun RM mengungkapan bahwa ada satu artis yang merupakan pengecualian.

“Chris Martin tidak termasuk di antara ketiganya. Dia adalah pengecualian. Dia merupakan salah satu artis luar negeri yang paling tulus yang saya pernah temui,” ujar RM memuji vokalis band Coldplay tersebut.

Persahabatan BTS-Coldplay

Seperti yang diketahui, BTS dan Coldplay sempat berkolaborasi dalam lagu My Universe. Lagu tersebut dikeluarkan di masa pandemi covid-19 2021. Bahkan, video musik mereka diluncurkan dalam format hologram digital. Sejak saat itu persahabatan kedua grup menjadi semakin erat.

Chris Martin juga bekerja sama dengan Jin untuk menulis lagu solo debutnya The Astronaut sebelum Ia resmi menjalani wajib militer.

Hingga saat ini, persahabatan mereka menjadi hal yang sangat diapresiasi dan dikagumi oleh para Army dan penggemar Coldplay.

Kedua grup secara konsisten menunjukan dukungan dan apresiasi satu sama lain. Ini membuktikan keharmonisan hubungan mereka dan rasa hormat sebagai sesama musisi. (Z-10)