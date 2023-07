Hugh Grant Jadi Oompa Loompa di Film Wonka

Hugh Grant memberikan kejutan dengan mengambil peran sebagai Oompa Loompa dalam film Wonka yang akan rilis pada 15 Desember 2023. Aktor berusia 62 tahun yang terkenal lewat film Love Actually, Paddington, Glass Onion itu akan beradu akting dengan aktor muda, Timothee Chalamet, yang berperan sebagai Willy Wonka.

Berbeda dengan Oompa Loompa dalam film Charlie and the Chocolate Factory versi Johnny Depp yang rilis pada 2005, Oompa Loompa versi Hugh Grant identik dengan film Willy Wonka & the Chocolate Factory pada 1971.

Dalam trailer resminya, Oompa Loompa memiliki wajah jingga dengan mengenakan setelan berwarna ungu, rambut berwarna hijau, alis putih, dan sepatu kecil yang melengkung.

Karakter Willy Wonka sendiri akan diperankan oleh Chalamet di mana sebelumnya dibintangi oleh aktor Gene Wilder pada 1971 dan Johnny Depp pada tahun 2005.

Selain Chalamet dan Grant, Wonka juga akan dibintangi sejumlah nama beken seperti Rowan Atkinson, Matthew Baynton dan Olivia Colman. (Z-11)

