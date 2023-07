Memoar Britney Spears akan Terbit pada 24 Oktober

BRITNEY Spears akan menerbitkan memoarnya pada akhir tahun ini, dua tahun setelah pengadilan membebaskannya dari kuasa sang ayah yang dianggap eksplotatif.

Bintang musik pop itu dijadwalkan menerbitkan buku berjudul The Woman In Me pada 24 Oktober lewat penerbit Gallery Books.

Spears hidup selama hampir 14 tahun di bawah kesepakatan hukum kontroversial yang membuat dia tidak memegang kendali atas hidupnya dan keuangannya, yang semuanya dikenalikan oleh sang ayah, Jamie.

Pengadilan Los Angeles, November 2021 lalu, mencabut kesepakatan hukum itu.

Dalam kesaksian di pengadilan, Spears mengatakan dia dilarnag mencabut alat kontrasepsi IUD meski dia ingin punya anak lagi.

Penyanyi berusia 41 tahun itu mengaku dirinya dipaksa bekerja dan melakukan tur. Ponselnya pun diretas.

Spears meraih kesuksesan di usia remaja lewan sejumlah lagu hits, salah satunya, Baby One More Time.

Namun, pada 2007, dia mengalami mental breakdown, salah satunya menyerang mobil paparazzi di sebuah pom bensin.

Kesepakatan hukum untuk mengendalikan Spears dimulai pda 2008 dan baru berakhir pada 2021 ketika sang ayah, Jamie, dicabut wewenangnya untuk mengelola keuangan dan harta sang penyanyi.

"Saya hanya ingin hidup saya kembali," kata Britney Spears di pengadilan pada 2021.

Sejak mendapatkan kebebasannya, Speard telah menikahi kekasihnya Sam Asghari dan berkolaborasi dengan Elton John. (AFP/Z-1)