Tiga Bintang Baru Masuk Jajaran Pemeran Film Superman: Legacy

FILM Superman: Legacy sekarang menambahkan tiga aktor baru dalam jajaran bintangnya. Ketiganya berperan sebagai pahlawan super dengan sejarah panjang dalam buku komik. Mereka ialah Isabela Merced sebagai Hawkgirl, Edi Gathegi sebagai Mister Terrific, dan Nathan Fillion akan berperan sebagai seorang Green Lantern (walaupun belum tentu kelompok The Green Lantern).

James Gunn, yang menulis dan akan menyutradarai film Superman yang tayang pada 2025 itu, sebelumnya memilih David Corenswet (The Politician) sebagai Clark Kent dan bintang The Marvelous Mrs. Maisel, Rachel Brosnahan, sebagai Lois Lane. Ketika mulai syuting pada Januari 2024, film itu akan menetapkan arah baru untuk DC Universe atau DCU baru yang sedang dibangun oleh pembuat film Guardians of the Galaxy itu bekerja sama dengan ketua dan CEO DC Studios Peter Safran.

Secara eksklusif untuk Vanity Fair, DC Studios mengungkapkan tambahan bintang baru itu. Merced--terkenal karena berperan sebagai putri kartel narkoba yang terkepung di Sicario: Day of the Soldado dan karakter yang selalu menjelajah di Dora and the Lost City of Gold--akan melonjak ke alam semesta baru sebagai prajurit bersayap Hawkgirl. Aksesori pertempuran favorit sang pahlawan ialah senjata jarak dekat--pedang, tombak, dan gada--serta tinggi Merced akan membedakannya dari petarung buku komik pada umumnya.

Baca juga: Resmi Umumkan Pemain Utama, Superman: Legacy Tayang Mulai 11 Juli 2025

Gathegi--yang bermain sebagai vampir Laurent dalam film Twilight dan Darwin yang terus berkembang dalam X-Men: First Class--akan berperan sebagai Mister Terrific a.k.a. Michael Holt merupakan salah satu penemu dan ahli taktik paling cemerlang di dunia yang didukung senjata T-Sphere hasil rancangannya. Di antara kekuatan supernya ialah kecerdasan dunia lain. Di lengan jaketnya terdapat kalimat Fair Play, penghargaan untuk slogan versi sebelumnya dari karakter Mister Terrific serta pernyataan keyakinan.

Terakhir, Fillion--aktor andalan Gunn yang membintangi film pertama sang sutradara, film komedi horor pada 2006 Slither, dan film terbarunya, Marvel Studios' Guardians of the Galaxy Vol. 3--akan bergabung dengannya lagi di Superman: Legacy sebagai Green Lantern bernama Guy Gardner.

Baca juga: James Gunn Geret Pemain Guardians of The Galaxy ke DC Superman: Legacy

Penggemar komik terutama memikirkan dua karakter utama dalam kaitannya dengan Green Lantern. Hal Jordan ialah versi asli dari pahlawan buku komik (diperankan oleh Ryan Reynolds di film pada 2011). Iterasi berikutnya dari pelindung bercahaya hijau bernama John Stewart ketika dia diperkenalkan pada awal 1970-an sebagai salah satu pahlawan super berkulit hitam paling awal dan paling menonjol di DC. Gardner, karakter yang akan dimainkan Fillion di Superman: Legacy, berbeda dari keduanya karena agak kurang heroik saat dia memakai cincin perwujudan materi yang memberi Green Lantern kekuatannya.

Sinopsis film Superman: Legacy akan bercerita tentang kisah perjalanan Superman yang berusaha mendamaikan warisan Kryptoniannya dengan kemanusiaannya sebagai Clark Kent dari Smallville, Kansas. Dia perwujudan dari kejujuran, keadilan, dan Amerika itu sendiri dipandu oleh kebaikan manusia di dunia yang justu menganggap kebaikan tersebut ketinggalan zaman.

Bagaimana cerita selanjutnya dari Superman: Legacy? Ya kita tunggu saja. (Z-2)