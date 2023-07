Demi Nonton Jungkook BTS, Fans Rela Kemah 4 Hari Depan Central Park

JUNGKOOK BTS dikabarkan akan tampil di acara Good Morning America (GMA) Summer Concert Series, Jumat (14/7) mendatang. Namun, fans dikabarkan sudah berkemah di luar Central Park, beberapa hari sebelum penampilan Jungkook di acara pagi popular tersebut.

Dijadwalkan, Jungkook BTS akan tampil bersama dengan artis terkenal lainnya seperti Fitz and the Tantrums, Carly Rae Jepsen, Fat Joe, Remy Ma, Busta Rhymes, Hozier, Tim McGraw, dan Sam Hunt. Jungkook akan tampil di seri GMA Summer Concert pada hari yang sama dengan perilisan single digital solo pertamanya Seven.

Para penggemar sangat menantikan lagu baru Jungkook. Bahkan, beberapa penggemar yang antusias ini sudah antre di Central Park.

Dilansir dari Twitter, ada penggemar yang sudah berkemah di depan Central Park empat hari sebelum acara. Penggemar ini berniat melihat sekilas artis favorit mereka.

"Aku iri mereka bisa melihat Jungkook membawakan lagu solonya untuk pertama kalinya secara langsung,” tulis salah seorang penggemar.

"Tapi pertunjukannya hari Jumat? Itu gila sekali, dan Aku juga ingin pergi menemuinya,” tulis penggemar lainnya.

Artis Solo Korea Teratas

Lagu Jungkook BTS Still With You yang baru secara resmi dirilis meraih rekor. Lagu yang secara usia sudah tiga tahun itu rekor di multiplatform seperti di iTunes, Spotify, dan platform Korea.

Lagu lama yang diproduksi sendiri oleh Jungkook pada 2020, Still With You, dan 2022, My You, secara resmi dirilis pada Senin (3/7) lalu. Para penggemar pun merayakan peluncuran lagu idola favorit mereka dengan streaming atau membelinya di platform penyedia.

Lagu tersebut menjadi lagu Soundcloud pertama anggota BTS yang debut di Top 100 Daily dan Weekly Charts di Melon. Selain itu, Jungkook adalah anggota BTS pertama yang menempati posisi #1 di iTunes AS. (Z-10)