5 Tokoh Legendaris Perfilman Indonesia Bakal Hiasi Walk of Fame Jababeka Movieland

LIMA tokoh legendaris di industri perfilman tanah air akan menghiasi sudut Walk of Fame Hollywood Boulevard Jababeka. Pemberian prasasti star of fame adalah upaya Jababeka memberikan sebuah apresiasi para aktor, aktris dan sutradara yang telah mengharumkan nama Indonesia melalui karyanya.

Adapun, lima tokoh legenda tersebut adalah Jajang C. Noer, Slamet Rahardjo Djarot, Niniek L. Karim, Rina Hassim dan Joko Anwar. Penganugrahan kelima legenda industri perfilman ini telah disetujui oleh Badan Perfilman Indonesia.

Founder dan Chairman PT Jababeka Tbk, Setyono Djuandi Darmono menyampaikan, lima tokoh tersebut ialah orang sudah terbukti komitmen maupun dedikasinya dalam industri film dan televisi Indonesia. Bahkan kontribusi maupun dedikasinya bukan lagi hitungan puluhan tahun saja sudah dirasakan, tapi seumur hidup mereka.

Baca juga: Jadi Hollywoodnya Indonesia, Jababeka Movieland Serap Investasi 3,5 Miliar Dolar AS

“Hingga saat ini, sosok mereka selalu bisa mendapat peran dalam film layar lebar maupun televisi di Indonesia,” ungkap Darmono dalam peresmian Jababeka Movieland, Sabtu (8/7) lalu.

Menurut Darmono, Sesi star of fame sendiri ialah upaya Jababeka memberikan sebuah apresiasi para aktor, aktris dan sutradara yang telah mengharumkan nama Indonesia melalui karya-karyanya dalam industri perfilman tanah air berupa prasasti.

Baca juga: Dukung Program Langit Biru, Jababeka Hadirkan Sepeda Listrik Beam Mobility



Sementara itu, Ketua Umum Badan Perfilman Indonesia Gunawan Paggaru menceritakan tentang bagaimana sampai akhirnya memilih lima tokoh sebagai penerima star of fame dari Jababeka Movieland.

“Ketika saya diminta merekomendasi nama-nama yang perlu diapresiasi oleh pihak Jababeka Movieland, pertimbangannya ialah memiliki prestasi yang tidak bisa diperdebatkan lagi. Dan lima penerima inilah yang saya kira bisa layak menerima star of fame,” kata dia.



Ke depannya, Ia berharap acara hari ini bisa jadi salah satu pemicu insan perfilman yang lain bahwa pada saat memiliki prestasi, akan ada orang mengapresiasi prestasi itu.

“Itu juga salah satu tugas kami sebenarnya. Dan, upaya Jababeka Movieland, termasuk meringankan tugas kami. Karenanya saya mengapresiasi langkah Jababeka,” kata dia.

Menanggapi penganugerahan star of fame tersebut Slamet Rahardjo Djarot mengaku senang dan mengapresiasi langkah PT Jababeka Tbk. Menurutnya, langkah mengapresiasi aktor, aktris dan juga sutradara indonesia melalui program star of fame sangat baik.



"Jababeka sudah memberikan fasilitas luar biasa. Ditambah, sekarang sudah ada (peran menparekraf) Sandiaga Uno ini, jagoan kita. Tapi, perlu digarisbawahi, ini bukan hollywood, ini cikarang wood. Karena aku niru-niru hollywood itu malu, tapi kalau terinspirasi boleh dong. ini memang, akan jadi kampung kita (perfilman kita) : Cikarang," kata Slamet Rahardjo.



Hal senada juga disampaikan Rina Hasyim selaku aktris senior ternama Indonesia. Dalam podium ia mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Jababeka atas pemberian star of fame dan peresmian Jababeka Movieland.



"Terima kasih, saya masih diperhatikan meski (saya) sudah 76 tahun. Dan saya berharap, proyek Jababeka Movieland bisa berhasil," tutupnya.

Menekan Biaya Produksi

Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno yang hadir dalam peresmian Jababeka Movieland mengatakan, fasiltias Jababeka Movieland berpotensi menekan biaya produksi film atau serial tanah air. Selain itu akan lebih memudahkan perizinan, serta meningkatkan pendapatan bagi pelaku ekonomi kreatif subsektor film.

“Saya melihat dari ekosistem perfilman, perizinan, biaya-biaya keamanan, dan biaya-biaya lainnya ini (Movieland) bisa menekan lebih dari 20% biaya produksi. Saya harapkan jika ongkos bisa ditekan, maka pendapatan dan kesejahteraan para pelaku ekonomi kreatif," terangnya.

Kemenparekraf pun mengharapkan ada kolaborasi yang dihasilkan oleh pemerintah daerah bersama Jababeka Movieland dan stakeholder perfilman.

Ia menambahkan bahwa pihak Kemenparekraf berharap agar Jababeka Movieland secepatnya berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan stake holder film. Tujuannya, agar Jababeka Movieland bisa berkembang, dan keberadaannya memberikan dampak baik bagi industri perfilman dan televisi di Indonesia. (Z-10)