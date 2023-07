Hwasa Mamamoo Dituduh Berpenampilan Tidak Senonoh di Depan Publik

PERSONIL grup K-pop Mamamoo, Hwasa, telah didakwa dengan pelanggaran kesusilaan publik selama penampilannya baru-baru ini. Menurut laporan Kantor Polisi Seoul Seongdong menyatakan pada Senin (10/7), mereka baru saja memulai penyelidikan terhadap tuduhan penampilan tidak senonoh yang dilakukan oleh Hwasa.

Penampilannya di Festival Universitas Sungkyunkwan menjadi alasan pengaduan polisi oleh kelompok Orangtua dan Solidaritas Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) Mahasiswa.

"Gerakan Hwasa mengisyaratkan tindakan seksual cabul dan sudah cukup untuk menimbulkan rasa malu dan aib bagi publik yang menyaksikannya. Karena gerakan tersebut tidak sesuai dengan konteks koreografi, hal tersebut tidak dapat diinterpretasikan sebagai seni pertunjukan," klaim kelompok orangtua mahasiswa.

Bintang K-pop tersebut tampil sebagai tamu dalam acara tvN Dancing Queens On The Road di Festival Universitas Sungkyunkwan. Asosiasi tersebut mengklaim bahwa ia melakukan gerakan provokatif selama penampilan solonya dalam lagu 'Don't' dianggap penonton menghina. Menurut seorang petugas polisi, mereka sedang menyelidiki tuduhan tersebut dan mungkin perlu menghubungi Hwasa.

Juru bicara dari agensi Hwasa dilaporkan mengatakan dalam pernyataan bahwa mereka sedang melakukan investigasi internal untuk memastikan kebenaran insiden tersebut.

“Kami memahami bahwa polisi sedang meninjau kasus ini,” kata Agensi Mamamoo seperti dilansir dari Soompi.

Sebelumnya, video penampilan Hwasa di Festival Universitas Sungkyunkwan pada 12 Mei menjadi viral. Video ini menarik beragam reaksi dari pengguna internet.

Hwasa merupakan salah anggota Mamamoo bersama dengan Solar, Moonbyul, dan Wheein. Grup ini debut pada 2014. Debut mereka di dunia musik disebut sebagai salah satu debut K-pop terbaik tahun itu oleh para kritikus.

Beberapa lagu terbaik mereka termasuk Mr Ambiguous (2014), Taller Than You (2016), Um Oh Ah Yeah (2015), Girl Crush (2015), You’re the Best (2016), Emotion (2016), Woo Hoo (2016), dan Décalcomanie (2016) di antara banyak lainnya. Rilisan terakhir mereka keluar pada 2022. Mereka merilis EP ke-12 mereka, Mic On, bersama dengan singel Illella pada bulan Oktober tahun lalu. (Z-10)