Diluncurkan 26 Juli, Jungkook BTS Ungkap Proses Produksi Lagu Seven

JUNGKOOK BTS menyuguhkan penggemar gambaran proses produksi single Seven yang akan dirilis pada 26 Juli mendatang. Sang golden maknae BTS ini juga mengaku siap beraktivitas solo.

"Sepertinya aku mendapatkan kepercayaan diri untuk percaya bahwa aku bisa melakukan ini,” ungkap Jungkook dalam video proses pembuatan single Seven.

Adapun, single digital solo pertama Jungkook yang berjudul Seven akan resmi meluncur pada 26 Juli tengah malam KST. Lagu lama yang diproduksi sendiri oleh Jungkook dari tahun 2020, Still With You, dan 2022, My You, secara resmi juga dirilis pada Senin (3/7) lalu.

Para penggemar pun merayakan peluncuran lagu idola favorit mereka dengan streaming atau membelinya di platform penyedia.

Artis Solo Korea Teratas

Lagu Jungkook BTS Still With You yang baru secara resmi dirilis meraih rekor. Lagu yang secara usia sudah tiga tahun itu rekor di multiplatform seperti di iTunes, Spotify, dan platform Korea.

Lagu tersebut menjadi lagu Soundcloud pertama oleh anggota BTS yang debut di Top 100 Daily dan Weekly Charts di Melon. Selain itu, Jungkook adalah anggota BTS pertama yang menempati posisi #1 di iTunes AS.