BTS Ungkap Insiden Mengejutkan dalam Buku 10 Tahun Debut Beyond The Story

GRUP musik Korea Selatan BTS mengungkapkan kejadian mengejutkan sepanjang karir mereka di industri Kpop. Hal ini tertulis dalam buku peringatan ulang tahun debut mereka ke-10 berjudul 'Beyond the Story: 10-Year Record of BTS'.

Seperti yang diketahui, buku biografi perjalanan BTS diterbitkan pada Minggu (9/11) kemarin. Buku tersebut mendapatkan pujian yang luar biasa dari para penggemar. Pemesanan buku tersebut telah dimulai dengan sistem pre-order mulai Mei lalu.

Namun, baru-baru ini, seorang netizen menyoroti sebuah narasi yang mengungkap ketegangan dan persaingan tak disangka yang harus dihadapi para anggota di awal karier mereka di industri hiburan.

J-Hope membuka dengan berbagi sebuah moment anugrah musik.

"Sangat sulit saat mempromosikan lagu Danger. Setelah peluncuran album kami Dark&Wild dan comeback dengan Danger, lalu kami menghadiri ajang anugrah musik nomor satu. Ini terjadi setelah kami menyelesaikan kira-kira dua puluh pra-rekaman untuk acara musik yang berbeda. Kami diperintahkan untuk hadir di atas panggung untuk siaran langsung, jadi kami menurut. Namun, yang mengejutkan adalah kami tahu bahwa kami bahkan tidak satupun masuk dalam nominasi ajang musik tersebut,” ungkap J-Hope dalam buku Beyond The Story.

V menanggapi perasaan seniornya di dalam anggota BTS tersebut dengan lapang dada. Ia mengaku bahwa BTS hanya perlu bekerja lebih keras.

Namun, dalam buku tersebut V juga mengungkapkan sering diabaikan oleh para senior atau junior saat mereka menghadiri sebuah acara musik di stasiun penyiaran.

"Tidak apa-apa jika tim lain dinominasikan untuk nomor 1 karena kami hanya perlu bekerja lebih keras. Setiap kali kami pergi ke stasiun siaran, kami selalu menyapa orang-orang baik itu senior atau junior kami. Tapi kemudian ada orang yang mengabaikan sapaan kami dan bahkan ada yang mencemooh kami karena tidak dinominasikan sebagai nomor 1."

Dia melanjutkan, setalah menghadiri acada siaran musik mereka pulang bersama dan beberapa dari mereka meluapkan kekecewaan dengan caranya masing-masing.

“Beberapa dari kami menangis, beberapa dari kami marah, dan beberapa dari kami bahkan tidak bisa berkata apa-apa karena kesedihan dan ketidakadilan yang kami dapatkan,” lanjut V.

V menambahkan, saat itulah dirinya berpikir bahwa BTS harus sukses agar tidak ada yang memandang rendah lagi.

“Kami memiliki tekad dan bersatu dalam satu hati untuk menjadi grup yang luar biasa,” kata dia.

Banyak penggemar yang terdiam oleh kesulitan yang harus dihadapi BTS dan berkomentar:

“Aku tidak percaya mereka mengalami hal seperti itu,"

"Sungguh menakjubkan bagaimana mereka bertekad untuk naik ke puncak,"

“Industri hiburan kejam, Aku juga akan terluka, bagaimana bisa sesama idol mengolok-olok idol lain seperti itu?"

“Orang-orang sangat kejam melakukan itu di hadapan mereka".

“BTS mengalami kesulitan di awal karena beberapa alasan".

“Saya bahkan bukan penggemar BTS, tetapi saya ingat BTS sering diolok-olok di awal karier mereka, "

“Saya sangat senang mereka menjadi besar dan membalas dendam, Mereka benar-benar tak tersentuh sekarang dan Balas dendam sangat manis".