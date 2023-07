Jelang Peluncuran Album Baru, Bruno Major Rilis Single A Strange Kind of Beautiful

PENYANYI dan penulis lagu asal Inggris, Bruno Major, Jumat (7/7), merilis single A Strange Kind of Beautiful, yang menjadi lagu terakhir sebelum album barunya, Columbo, dirilis 21 Juli mendatang lewat label musik Harbour Artists & Music / AWAL.

A Strange Kind of Beautiful dibuka dengan permainan piano yang memukau dan fuga ala Bach seraya Major membahas tentang keindahan dan tragedi yang hadir secara bersamaan dalam sebuah kisah cinta.

Ia menjelaskan bagaimana hubungan antara dua orang tidak dapat sepenuhnya dimengerti oleh orang-orang lain, hal itu membuat sebuah hubungan menjadi sesuatu yang indah dan istimewa.

Video klip single terbaru musisi asal Inggris ini ditampilkan sepenuhnya dalam sajian animasi bernuansa hitam putih. Hasilnya adalah sebuah visual yang sesuai dengan luapan lirik dan melodi indah A Strange Kind of Beautiful.

Lagu terbaru Major dirilis setelah sejumlah single yang telah ia rilis beberapa bulan ini termasuk Tell Her, Columbo, dan We Were Never Really Friends.

UPROXX memuji, "Tell Her mempertahankan nuansa moody yang dipengaruhi genre jazz dari lagu-lagu pop yang dirilis akhir-akhir ini. Major menggunakan kata-katanya sebagai harpaan yang dia semoga akan didengar oleh seorang mantan,"

Clash memuji Columbo sebagai, "Himne yang menenangkan seperti musim semi yang mengingatkan pada Paul Simon... sepotong lagu melodi yang bermandikan sinar matahari, sementara videonya menampilkan bintang tamu spesial – Mercedes 380SL tahun 1978 milik Bruno."

Single pertama dari album ini, yang dirilis Mei lalu, We Were Never Really Friends, dipuji Billboard sebagai "Sebuah lagu perusak-persahabatan klasik yang menyamar sebagai balada piano sebelum akhirnya berubah menjadi lagu rock yang mengajak semua pendengarnya menaikkan lighter mereka, lengkap dengan solo gitar yang khas."

Pada 21 Juli mendatang, Major akan merilis album terbarunya, Columbo, yang merupakan kelanjutan dari album To Let a Good Thing Die, yang dirilis pada 2020. Album berisi 12 lagu ini merupakan karya terbaik dan paling jujur dari Major hingga saat ini.

Major siap menggelar tur internasionalnya yang sempat tertunda 2020 lalu. Tur barunya akan dimulai di Tokyo pada 8 Agustus dan akan mengunjungi kota-kota besar di Asia Tenggara, termasuk Jakarta, pada 19 Agustus 2023 di GBK Basketball Hall.

Hanya dalam 2 hari sejak penjualan tiket dimulai, semua tiket konser Jakarta Major diumumkan sold out oleh Chakra Live Asia selaku promotor konser Major di Jakarta.

Talentanya yang tidak terpungkiri telah berhasil mengumpulkan lebih dari 1.4 miliar stream dan lebih dari 2.4 juta stream setiap bulannya, dan meraih sambutan hangat dari berbagai media internasional seperti Billboard, Rolling Stone, Hypebeast, dan sebagainya. (RO/Z-1)