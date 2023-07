Jerome Polin Ajak Taeyong NCT Makan Nasi Padang

YOUTUBER Jerome Polin, 25, sangat gembira setelah menjamu tamu spesial yang juga idolanya, Taeyong NCT di Jakarta. Tampak dalam unggahan Instagram pribadinya Jerome sangat antusias dan menikmati waktu bersama Taeyong.

Jerome juga tak ragu mengajak Taeyong untuk menyantap hidangan nasi padang di salah satu restoran di Jakarta. “Welcome to Indonesia my bro Taeyong!! Had So much fun today!” tulis Jerome, dikutip dari Instagram pribadinya, Senin (10/7).

Tampak dari beberapa foto yang diunggah Jerome, memperlihatkan mereka sedang makan nasi padang. Berbagai menu yang dihidangkan di depan mereka, seperti ayam gulai, sate padang, ayam goreng hingga ikan bakar.

Mereka juga terlihat menumpang mobil yang sama. “Hari ini jalan-jalan di Jakarta bareng, coba beberapa makanan Indonesia dan diajarin dance Shalala seruu banget!! Asli bang Taeyong lucu banget asli, kita banyak ngakak selama ngobrol-ngobrol,” ungkap Jerome.

“Terakhir dikasih album juga ‘My Friend Jerome’. Thank you! Kamsahamida! Mantappu jiwa!” sambung Jerome dengan sangat antusias.

Diketahui Taeyong datang ke Jakarta untuk mengisi acara CXO Media Live on Stage, Minggu (9/7) di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta Utara. (Z-10)