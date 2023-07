Taylor Swift Lupa Lirik Lagu Last Kiss 2 Kali Saat Konser

LUPA lirik saat berada di atas panggung tentu banyak dialami oleh penyanyi, tak terkecuali Taylor Swift. Ia mengalami itu saat pentas di Eras Tour di Kansas pada 8 Juli 2023 lalu.

Penyanyi 33 tahun itu secara mendadak lupa lirik saat membawakan lagunya yang berjudul Last Kiss. Bukan hanya sekali, di satu waktu itu Swift lupa lirik sebanyak dua kali.

Setelah bernyanyi sebanyak dua bait pembuka, Swift kemudian melupakan satu part lagu itu. Ia kemudian sadar dan berhenti bernyanyi.

"Ya ampun, aku salah. Kita punya aturan dalam tur ini, kalau aku salah menyanyikan satu lagu, maka aku harus mengulanginya lagi dari awal. Jadi apakah kalian mengizinkanku untuk mengulangi lagu ini dari awal?" tanya Swift kepada penonton.

Swift kemudian memulai kembali lagu Last Kiss dari awal/Ia melewati tiga bait pertama tanpa hambatan, sebelum berhenti sekali lagi dan kebingungan.

"Ya ampun, tidak, itu lirik yang benar, ”kata Tay, mengulangi kalimat pembuka. “Aku bersumpah tidak akan mengacaukan ini lagi! Ya ampun, yang ini, aku suka yang ini. Kenapa aku begini," kata dia.

Lalu ketiga kalinya, Swift menyanyikan lagu itu dengan lancar tanpa hambatan apapun. Seperti diketahui, Last Kiss merupakan lagu yang dirilis pada 2010 dalam albumnya yang bertajuk Speak Now. Ia bahkan pernah mengatakan bahwa Last Kiss merupakan lagu tersedih yang pernah ditulisnya. Last Kiss"mencapai No. 71 di tangga lagu Billboard Hot 100 pada tahun 2010. (Z-10)