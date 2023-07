Lirik dan Terjemahan Lagu Enchanted Taylor Swift yang Sedang Trending di YouTube

LAGU Enchanted milik Taylor Swift kini kembali Trending di Youtube. Lagu yang sebetulnya telah dikeluarkan sejak 2010 lalu, kembali diunggah Taylor Swift dalam rangka peluncuran album Speak Now Taylor’s Version di akun YouTube miliknya.

Lagu Enchanted Taylor Swift ini merupakan lagu yang diproduseri langsung olehnya bersama Nathan Chapman. Lagu ini konon menceritakan tentang perasaan seseorang yang tergila-gila saat pandangan pertama dan bertanya-tanya apakah cinta miliknya akan berbalas di kemudian hari.

Berikut lirik beserta terjemahan lagu Enchanted milik Taylor Swift yang kami rangkumkan untuk anda.

Lirik Enchanted dan Terjemahannya

There I was again tonight

(Disini lagi aku malam ini)

Forcing laughter, faking smiles

(Memaksakan tawa, memalsukan senyuman)

Same old tired, lonely place

(Masih lelah di tempat yang sepi)

Walls of insincerity, shifting eyes and vacancy

(Dindin ketidaktulusan, mengalihkan mata dan kekosongan)

Vanished when I saw your face

(Hilang saat aku melihatmu)

All I can say is, it was enchanting to meet you

(Dan yang bisa kukatakan adalah, ini sangat mempesona bertemu denganmu)

Your eyes whispered, "Have we met?"

(Tatapanmu membisik, “Apakah kita pernah bertemu?”)

'Cross the room your silhouette

(Dari seberang ruangan siluetmu)

Starts to make its way to me

(Mulai melangkah kepadaku)

The playful conversation starts

(Percakapan menyenangkan dimulai)

Counter all your quick remarks

(Aku menjawab semua ucapanmu)

Like passing notes in secrecy

(Seperti membuat catatan rahasia)

And it was enchanting to meet you

(Dan ini sangat mempesona bertemu denganmu)

All I can say is, I was enchanted to meet you

(Semua yang bisa kukatakan adalah, aku terpesona bertemu denganmu)

This night is sparkling, don't you let it go

(Malam ini berkilauan, jangan kau biarkan itu pergi)

I'm wonderstruck, blushing all the way home

(Aku sangat terpesona, tersipu selama jalan pulang)

I'll spend forever wondering if you knew

(Aku akan menghabiskan selamanya, bertanya-tanya apa kau tahu)

I was enchanted to meet you

(Aku terpesona bertemu denganmu)

The lingering question kept me up

(Pertanyaan yang tak kunjung hilang membuatku terjaga)

2 AM, who do you love?

(2 dini hari, siapa yang kau cinta?)

I wonder 'til I'm wide awake

(Aku bertanya-tanya hingga terbangun)

And now I'm pacing back and forth

(Dan sekarang aku mondar-mandir)

Wishing you were at my door

(Berharap kau di depan pintuku)

I'd open up and you would say,

(ku buka pintunya dan kau berkata)

Hey, It was enchanting to meet you

(Hey, ini sangat mempesona bertemu denganmu)

All I know is, I was enchanted to meet you

(Semua yang ku tahu adalah, aku terpesona bertemu denganmu)

This night is sparkling, don't you let it go

(Malam ini berkilauan, jangan kau biarkan itu pergi)

I'm wonderstruck, blushing all the way home

(Aku sangat terpesona, tersipu selama jalan pulang)

I'll spend forever wondering if you knew

(Aku akan menghabiskan selamanya, bertanya-tanya apa kau tahu)

This night is flawless, don't you let it go

(Malam ini begitu sempurna, jangan kau biarkan itu pergi)

I'm wonderstruck, dancing around all alone

(Aku terpesona, menari berputar sendirian)

I'll spend forever wondering if you knew

(Aku akan menghabiskan selamanya, bertanya-tanya apa kau tahu)

I was enchanted to meet you

(Aku terpesona bertemu denganmu)

This is me praying that

(Disini aku berdoa untuk)

This was the very first page

(Di halaman pertama ini)

Not where the story line ends

(Bukan saatnya cerita berakhir)

My thoughts will echo your name, until I see you again

(Pikiranku akan meneriakkan namamu, sampai aku berjumpa lagi denganmu)

These are the words I held back, as I was leaving too soon

(Ini ada kata-kata yang kupendam, ketika aku pergi lebih dulu)

I was enchanted to meet you

(Aku terpesona bertemu denganmu)

Please don't be in love with someone else (2X

(Kumohon jangan jatuh cinta dengan orang lain)

Please don't have somebody waiting on you

(Kumohon jangan memiliki seseorang yang menunggumu)

This night is sparkling, don't you let it go

(Malam ini berkilauan, jangan kau biarkan itu pergi)

I'm wonderstruck, blushing all the way home

(Aku sangat terpesona, tersipu selama jalan pulang)

I'll spend forever wondering if you knew

(Aku akan menghabiskan selamanya, bertanya-tanya apa kau tahu)

This night is flawless, don't you let it go

(Malam ini begitu sempurna, jangan kau biarkan itu pergi)

I'm wonderstruck, dancing around all alone

(Aku terpesona, menari berputar sendirian)

I'll spend forever wondering if you knew

(Aku akan menghabiskan selamanya, bertanya-tanya apa kau tahu)

I was enchanted to meet you

(Aku terpesona bertemu denganmu)

Please don't be in love with someone else

(Kumohon jangan jatuh cinta dengan orang lain)

Please don't have somebody waiting on you

(Kumohon jangan memiliki seseorang yang menunggumu). (Z-10)