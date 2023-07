Lisa Blackpink Diduga Berkencan dengan Anak Bos LVMH, Frederic Arnault 

LISA Blackpink belum lama ini terlihat di sebuah restoran di Paris. Namun, tertangkapnya foto bahkan video Lisa di restoran bersama dengan seorang pria membuat heboh dan spekulasi di kalangan penggemar dan media.

Dilansir dari Allkpop, fans berspekulasi bahwa pria berbaju merah muda yang bersama Lisa Blackpink adalah Frédéric Arnault, putra grup Moët Hennessy Louis Vuitton (LVMH). Serta pria berbaju biru adalah temannya, Gaston.

Dugaain ini menguat ketika sebuat video berwdar di dunia maya. Video ini diunggah oleh akun TikTok @starshootinparis dengan caption "#lalisamanoban with mysterious person at restaurant in Paris #love #parisjetaime...," pada Minggu (9/7).

Dalam video tersebut, Lisa Blackpink yang sedang mengenakan baju bermotif polkadot terlihat tersenyum lebar dan mengarahkan kamera ponsel ke atas. Ia ditemani oleh seorang pria berpakaian biru di sampingnya.

Tidak hanya itu, video tersebut menampilkan Lisa yang terlihat sedang bersandar di bahu pria yang mengenakan kemeja merah muda. Fans Lisa menduga bahwa pria dengan kemeja pink adalah Frédéric Arnault sementara pria dengan kaos biru adalah temannya, Gaston.

Dugaan ini semakin kuat dengan melihat model rambut dan bentuk tubuh pria tersebut dari belakang, serta kemiripan kemeja pink yang dikenakan oleh Frédéric Arnault dengan pria di samping wanita yang diduga sebagai Lisa.

Kedekatan Lisa

Kabar tentang kedekatan Frédéric Arnault dengan Lisa Blackpink sebenarnya sudah mencuat sejak acara bvlgari pada Mei kemarin. Di mana Lisa dan Frédéric Arnault terlihat duduk bersebelahan dan sering kali terlihat berbisik.

Terlepas dari benar atau tidaknya kabar ini, banyak penggemar yang mendukung hubungan Lisa dengan Frederoc Arnault. Namun ada juga yang meminta netizen untuk tidak berspekulasi atau menyebarkan rumor mengenai idola K-pop asal Thailand ini. (Z-10)