Harry Styles Jadi Korban Pelemparan Barang saat Konser

Tindakan anarkis terhadap musisi saat tampil di panggung kembali terjadi. Kali ini, yang menjadi korban adalah Harry Styles.

Ia terkena lemparan benda oleh seorang penonton saat konser di Wina, Austria, Sabtu (8/7). Setelah terkena lemparan, Styles tampak membungkuk, menutupi wajahnya dan perlahan berjalan ke luar panggung.

Ini bukan kali pertama pelantun As It Was itu mendapatkan aksi anarkis. Dia pernah dilempari permen Skittles saat tampil di Los Angeles tahun lalu. Masih di tahun yang sama, saat tampil di New York, mantan anggota One Direction itu juga pernah dilempari nugget ayam dan langsung menghentikan penampilannya untuk sesaat.

Baca juga: Charlie Puth: Hentikan Tren Melempar Benda ke Panggung

Insiden yang menimpa Styles adalah yang terbaru dari serentetan insiden serupa di tahun ini. Sebelumnya, Pada Juni, di New York City, wajah penyanyi Bebe Rexha terkena lemparan telepon seluler. Karena insiden itu, ia menderita memar dan langsung dilarikan menuju rumah sakit. Selain itu, Kelsea Ballerini juga menjadi korban dari aksi serupa.

Baca juga: Mau Nonton Konser di Luar Negeri? Simak Tips Berikut Ini

Penyanyi asal Amerika Serikat, Charlie Puth, pun meminta para penonton konser tidak melemparkan barang-barang ke panggung.

"Tren melempar barang ke artis saat mereka di atas panggung harus diakhiri. Itu sangat tidak sopan dan sangat berbahaya," ujar Puth. (Z-11)