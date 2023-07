Nicholas Saputra Beri Suapan Chicken Nugget ke Penggemarnya di Jakarta Fair

PRODUSEN makanan olahan, Kanzler hadir di Jakarta Fair 2023 dengan menggelar sejumlah program, salah satunya Sapa Nicholas Saputra.

Selain interaksi dan tanya jawab yang menyenangkan, momen paling menghebohkan dalam acara tersebut adalah ketika Nicholas Saputra memenuhi permintaan satu penggemar yang beruntung dengan nugget favoritnya, yaitu Kanzler Crispy Chicken Nugget. Nicholas tanpa ragu menyuapi penggemarnya tersebut..

Tindakan itu membuat penonton terkejut, yang kemudian diikuti oleh sorakan dan reaksi yang penuh antusias dari para penggemar lainnya.

Baca juga : Nicholas Saputra Sebut Keragaman Kopi Indonesia Harus Diapresiasi

Menambah kegembiraan, seorang penggemar lain yang juga beruntung mengekspresikan cintanya kepada Nicholas dengan memberikan bucket bunga yang dihiasi dengan pesan yang bertuliskan "We Love You, Nicholas Saputra". Kemudian, aktor ini merespons dengan ucapan "Love you too” kepada penggemarnya.

Pada acara yang dikemas dalam bentuk talk show itu, terdapat 10 pemenang yang berhasil memenangkan challenge selfie bareng Nicholas di booth Kanzler dengan mendapatkan hadiah elektronik dan hampers dari Kanzler serta foto bersama Nicholas Saputra, yang semakin membuat acara ini semakin meriah.

Baca juga : Para Pengunjung Bisa Jelajahi Produk UMKM di Jakarta Fair

“Kanzler terkenal dengan komitmennya terhadap rasa dan kualitas serta bangga telah menciptakan tidak hanya pengalaman kuliner, tetapi juga momen yang tak terlupakan bagi semua peserta. Dengan kehadiran Nicholas Saputra, booth ini menjadi ramai dikunjungi oleh pengunjung yang ingin merasakan bertemu idola tercinta secara dekat dan personal,” tulis Kanzler dalam keterangannya.

Di akhir acara, Nicholas mengajak para penggemar untuk Wefie di booth Kanzler demi mengabadikan momen kehangatan bersama-sama. Banyak dari penggemar serta para pengunjung membuat story dan tag @nicholassaputra dan @temankanzler memberikan antusiasnya mengucapkan kesenangan atas pertemuannya dengan sang idola.

Salah satu pemiliki akun @dessycafrina91 yang sempat beruntung mendapat suapan Kanzler Crispy Chicken Nugget dari Nicholas Saputra memposting Insta Story foto bersama Nicho dengan caption "Gabisa tidur seminggu @nicholassaputra terima kasih @temankanzler berasa jadi Cinta."

“Kanzler Crispy Chicken Nugget, yang juga nugget favorit Nicholas Saputra ini, merupakan chicken nugget pertama di Indonesia yang diselimuti oleh Bubble Crumbs yang membuatnya semakin extra crispy, dan terbuat dari kandungan daging ayam yang lebih banyak dibandingkan yang lainnya,” pungkas Kanzler. (Z-5)