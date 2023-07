Bintang Darmawan Merilis Single Kedua Berjudul We Can Make It Happen

Berbekal semangat untuk selalu menjadi yang terbaik, Bintang Darmawan, 16, meluncurkan single kedua yang berjudul We Can Make It Happen. Lagu ini menceritakan tentang bagaimana generasi muda untuk menuliskan cita-cita setinggi bintang dan terus mengejar sampai bisa mendapatkan yang diinginkan dan menjadi bintang.

Jika diliat dari lirik dan pesan yang ingin disampaikan, single kedua dari remaja cantik yang akrab disapa Bintang ini hampir sama dengan single pertamanya yaitu Bintang di Hatimu, keduanya sama-sama ingin menyampaikan pesan bahwa remaja saat ini harus selalu bersinar, bercahaya dan selalu semangat untuk menggapai cita-cita.

Namun ada sedikit perbedaan di single kedua yang berjudul We Can Make It Happen, aransemen lagu dan musik dibuat lebih ceria dan lebih semangat. Lagu penuh inspirasi ini adalah buah ide dari Lenny Hartono yang juga orangtua Bintang.

Ide dan gagasan kemudian diterjemahkan oleh pencipta lagu Bemby Noor agar bisa easy listening dan liriknya bisa gampang diterima pendengar. Bemby Noor yang memiliki nama asli R. Bambang Permadi, merupakan seorang pencipta lagu yang telah menciptakan karya-karya lagu hits di Indonesia dan merupakan anggota dari grup musik 3Composer.

Dengan hadirnya single kedua Bintang Darmawan ini diharapkan mampu memotivasi generasi muda untuk memiliki mimpi dan bisa mewujudkannya walaupun ada kekurangan yang dimiliki. (B-4)