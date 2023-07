Setelah 6 Tahun Absen, Exo Dijadwalkan Tampil di M Countdown

BOYBAND Korea Selatan, Exo, telah dijadwalkan tampil di acara M Countdown. Exo kembali ke acara musik mingguan Korea M Countdown setelah enam tahun absen.

Penampilan Exo di M Countdown menjadi sorotan netizen Korea. Kabar ini diumumkan bersamaan dengan para K-netizen yang heboh menyambut momen comeback Exo.

Diketahui, Exo dijadwalkan comeback pada 10 Juli dengan album ketujuh mereka Exist. Sontak, kabar Exo akan tampil di M Countdown membuat para penggemar heboh dengan jadwal Exo di M Countdown.

Apalagi para anggota Exo-L (Exo fans) yang telah menunggu kembalinya idola mereka dengan bangga. Exo sebelumnya merilis pre-MV berjudul Let Me In. Lagu ini hadir di telinga para penggemar genre ballad.

Anggota Exo, Baekhyun, mengatakan bahwa lagu Let Me In seharusnya dirilis pada musim dingin.

Sebelum hiatus panjang, Exo bisa aktif merilis album musim dingin dan musim panas. Exo baru saja merilis teaser untuk lagu utama dari album ketujuh mereka, Cream Soda.

Setelah itu foto Kai, Sehun, Xiumin, Chen, DO, Baekhyun, Chanyeol dan Suho untuk album comeback mendatang ‘Exist’.

Di waktu yang sama, Exo merilis MV (video musik) untuk pra-rilis album Let Me In dan Hear Me Out pada Juni lalu. Hingga hari ini, Jumat (7/7), MV Hear Me Out milik Exo terus menjadi trending spot musik YouTube nomor tiga.

Lagu yang berkisah tentang perasaan jujur seseorang yang kini mulai ragu dengan cinta itu telah ditonton lebih dari 5,6 juta kali. (Z-10)