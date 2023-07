Sinopsis Fireworks of My Heart, Serial Drama Mandarin yang Trending

SERIAL Fireworks of My Heart merupakan drama mandarin yang diadaptasi dari web novel berjudul Waiting for You in a City.

Drama China Fireworks of My Heart tayang perdana pada 5 Juli 2023 di Viu. Fireworks of My Heart terdiri dari 40 episode dan setiap episodenya berdurasi 45 menit.

Serial ini disutradarai oleh Li Mu Ge dan dibintangi aktor-aktris ternama seperti Yang Yang, Wang Churan, Kong Ran hingga Wang Yan Lin.

Berikut ini sinopsis Drama China Fireworks of My Heart.

Drama China Fireworks of My Heart menceritakan tentang percintaan Song Yan (Yang Yang) dan Xu Qin (Wang Churan).

Song Yan dan Xu Qin merupakan teman baik. Namun, seiring dengan bertambah usia dan kedekatan di antara keduanya, keluarga mereka menganggap persahabatan keduanya menjadi sebuah masalah. Song Yan dan Xu Qin lalu dipisahkan agar hubungan mereka tidak semakin jauh.

Sepuluh tahun sejak berpisah, Song Yan dan Xu Qin berusaha membangun kehidupan yang sesuai dengan keinginan keluarga mereka. Song Yan bekerja sebagai kepala pemadam kebakaran dan mendedikasikan hidupnya untuk menyelamatkan orang lain.

Sementara itu, Xu Qin juga menjadikan hidupnya sebagai pekerjaan untuk menyelamatkan orang lain sebagai dokter darurat. Mereka bekerja di bidang yang sama sekali berbeda, hanya masalah waktu sebelum takdir turun tangan untuk menyatukan kembali keduanya.

Sepuluh tahun kemudian, momen reuni itu terjadi. Mereka dipersatukan oleh pekerjaan mereka. Namun, Song Yan dan Xu Qin tidak merasa pertemuan itu sebagai sesuatu yang membahagiakan.

Pada akhirnya, karena bekerja berdampingan di bidang kemanusiaan, mereka menjadi mudah untuk mengenali karakter masing-masing.

Lantas, bagaimana reaksi masing-masing keluarga saat mengetahui pertemuan Song Yan dan Xu Qin kembali? Apakah Song Yan dan Xu Qin mampu untuk mengatasi rintangan di hadapan mereka atau apakah hubungan mereka kembali ditakdirkan untuk berlalu begitu saja?

Simak terus tayangan serial drama Fireworks of My Heart untuk tahu jawabannya. (Z-4)