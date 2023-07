Lanjutan Kutukan Valak Ditampilkan dalam Trailer The Nun 2

RUMAH produksi Warner Bros telah mengeluarkan trailer resmi untuk The Nun II. Trailer tersebut memberikan petunjuk bahwa sekuel dari spin-off Conjuring ini akan menampilkan banyak adegan menyeramkan dan membawa cerita baru mengenai iblis biarawati Valak.

Bagian dari dunia kelam yang diciptakan oleh pahlawan horor James Wan, The Nun II telah dinantikan sejak lama. Lima tahun setelah perilisan film pertama The Nun, penonton dengan antusias ingin melihat kutukan apa yang akan dihadapi oleh iblis ini selanjutnya.

Dalam film The Nun pertama, penonton mengikuti perjalanan Sister Irene dan Father Burke saat mereka menyelidiki kematian seorang biarawati di biara Saint Cartha di Romania. Ternyata, tidak seperti yang mereka kira. Di dalam dinding biara tersebut, dan Sister Irene berhadapan dengan iblis yang lolos dari pengusiran dengan merasuki kurir yang tidak curiga bernama Maurice.

Dalam sekuel ini yang berlangsung empat tahun kemudian, penonton harus menunggu dan melihat kengerian apa yang akan diakibatkan oleh iblis ini saat menempati inang baru. Pada musim gugur tahun 2022, diumumkan bahwa film ini akan resmi dirilis di bioskop pada tanggal 8 September 2023.

Sinopsis Resmi The Nun II

Pada 1956 di Prancis seorang pemuka agama terbunuh. Kekuatan pun jahat menyebar setelahnya. Sekuel dari film yang sukses di seluruh dunia ini mengikuti Sister Irene saat dia sekali lagi berhadapan dengan Valak, iblis biarawati.

Bonnie Aarons akan kembali memerankan peran Valak, iblis biarawati yang menakuti dalam Conjuring Universe. Aarons pertama kali muncul sebagai biarawati iblis dalam The Conjuring 2, di mana dia mulai menghantui keluarga Warren.

Aarons telah memerankan beberapa karakter menakutkan dengan menggunakan riasan dan prostetik yang ekstrem, termasuk iblis-iblis lainnya, vampir, dan mimpi buruk film thriller Mulholland Drive karya David Lynch pada 1999. Aarons mengaku senang memerankan peran-perannya tersebut, dan hal itu terlihat dari dedikasinya terhadap karakter-karakter menyeramkan tersebut.

Pada Oktober 2022, diumumkan bahwa Taissa Farmiga akan kembali memerankan Sister Irene. Dalam The Nun, Sister Irene melawan iblis kuat bernama Valak di biara Saint Cartha. Sister Irene harus menghadapi iblis tersebut sekali lagi, karena Valak tampaknya telah mengikuti Sister Irene dan Maurice hingga ke Prancis.

Profil Pemain

Taissa Farmiga adalah adik dari Vera Farmiga yang memerankan Lorraine Warren dalam seri The Conjuring. Terkenal atas perannya sebagai Max Cartwright dalam film The Final Girls, Taissa juga dikenal karena memerankan berbagai karakter dalam 32 episode American Horror Story.

Peran akting pertama Farmiga tercatat pada tahun 2011, saat ia memerankan versi muda dari karakter kakaknya, Corinne Walker, dalam film drama Higher Ground. Dua belas tahun kemudian, kedua saudara perempuan ini menjadi pemeran utama dalam cerita yang terhubung dalam satu waralaba film. Penggemar penasaran apakah mereka akan melihat kedua saudara perempuan ini tampil bersama dalam eksorsisme Maurice nantinya.

Jonas Bloquet dikonfirmasi akan kembali memerankan Maurice, seorang kurir Prancis yang juga dikenal sebagai Frenchie. Pada akhir film The Nun, setelah dirasuki oleh iblis, karakter Bloquet mengatakan bahwa ia akan kembali ke kebun tomat ayahnya di Prancis.

Sejak tampil dalam The Nun, Bloquet telah memerankan berbagai peran dalam sejumlah film dan serial televisi Prancis, serta muncul dalam seri horor Netflix 2022 berjudul 1899.

Anna Popplewell akan tampil sebagai Marcella, karakter baru yang dikabarkan menjadi guru di St. Mary's School di Prancis. Popplewell dikenal sebagai aktris yang memerankan Susan Pevensie, kakak perempuan dalam film seri The Chronicles of Narnia. Pada 2022, Popplewell muncul sebagai tokoh utama dalam film thriller tentang perjalanan waktu berjudul The Gallery, Saat ini Ia sedang mengerjakan film romantis epik yang akan datang berjudul Fairytale.

Aktris muda Katelyn Rose Downey akan tampil sebagai Sophie, putri karakter guru sekolah yang dimainkan oleh Popplewell. The Nun II akan menjadi peran akting ketiganya, setelah sebelumnya memerankan Violet dalam film The Princess. Pada Mei 2023, Ia tampil sebagai Caitlin Mohan, putri seorang detektif dalam seri kejahatan yang akan datang berjudul Clean Sweep.

Dikatakan bahwa Storm Reid akan muncul sebagai rekan Novis yang memberikan keunikan pada cerita yang kelam. Reid dikenal karena peran utamanya sebagai Meg dalam film Disney 2018 berjudul A Wrinkle in Time. Reid baru-baru ini muncul sebagai Riley Abel dalam The Last of Us, sahabat terbaik dan kekasih karakter utama Ellie Williams.

Michael Chaves akan kembali menyutradarai film kedua The Nun. Chaves pertama kali bekerja dalam franchise ini saat menyutradarai The Curse of La Liorona. Mereka kemudian bekerja sama lagi saat Chaves menyutradarai The Conjuring: The Devil Made Me Do It. Ia membawa tingkat kegelapan mendalam dengan visual menakutkan yang menggambarkan kepemilikan setan.

Akela Cooper adalah penulis cerita dan naskah untuk The Nun II. Cooper baru-baru ini dikreditkan atas perannya dalam menulis film horor tahun 2023 berjudul M3GAN. (Z-10)