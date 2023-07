10 Rekomendasi Film Dewasa Barat Beradegan Panas Cocok Buat Pasutri 

MENONTON film dewasa bagi pasangan suami istri ternyata punya manfaat mempererat hubungan pernikahan. Apalagi, saat ini banyak rekomendasi film barat dewasa atau 21 plus bisa dengan mudah kita tonton melalui aplikasi penyedia streaming berbayar.

Apa Itu Film Dewasa

Pengertian film dewasa sebetulnya masih sangat tabu. Film dewasa punya dua kategori, ada film porno atau film semi.

Namun, kali ini mari kita fokus dengan film semi. Film ini sebenarnya tidak melulu tentang film yang berisi adegan erotis atau adegan seksual.

Film ini adalah film yang menggabungkan unsur-unsur erotis, komedi (biasanya komedi yang gelap), dalam sebuah cerita yang biasanya cukup kompleks dan tentunya menarik.

Meski harus diakui bahwa porsi erotis dan seksual di fim semi bisa dibilang cukup tinggi, sehingga jarang sekali kita menemukan film jenis ini diputar di bioskop.

Disebut film semi, karena film ini punya porsi seksual dan erotis yang cukup tinggi. Tapi gambaran seksual dan erotisnya tidak se-vulgar film-film porno.

Tidak ada gambaran adegan seksual yang subtil dan menonjol. Tidak ada adegan yang mempertontonkam alat vital atau bagian-bagian lain seperti yang kerap ada di film porno. Itulah mengapa disebut film semi.

Film semi ini sebenarnya punya peminat yang cukup banyak. Beberapa dari mereka mungkin adalah orang yang tidak suka dengan film porno yang terlalu vulgar.

Makanya, mereka larinya ke film jenis ini, yang mana adegan-adegan seksualnya masih “cukup sopan”. Tak heran juga jika ada banyak sekali bermunculan film-film jenis ini, mulai dari film yang ceritanya kompleks, sampai film yang ceritanya receh.

Ada beragam jenis film panas atau film 21 plus yang khusus ditonton jika kalian sudah cukup umur. Karena, banyak adegan super panas dan vulgar dari film-film 21 plus.

Apabila kamu penggemar film barat, ada beberapa rekomendasi film 21 plus khusus dewasa yang ternyata cukup populer.

Sejumlah rekomendasi film barat 21 plus khusus dewasa itu bahkan dibintangi oleh bintang ternama. Seperti rekomendasi film barat 21 plus khusus dewasa di bawah ini bisa kamu tonton di Netflix.

Film ini wajib ditonton pasutri loh ya, untuk meningkatkan romantisme dengan pasangan suami istri (Pasutri). Berikut rekomendasi film dewasa barat 21 plus di Netflix.

Tujuh Rekomendasi Film Barat Dewasa Beradegan Panas

1. The Next 365 Days

Rekomendasi film barat khusus dewasa pertama adalah The Next 365 Days. Film barat ini menjadi sekuel dua film sebelumnya yang dirilis pada 2022.

Pemain dari The Next 365 Days masih sama dengan pemain sebelumnya yang mengisahkan perjalanan cinta Laura Biel dan Don Massimo Torricelli.

Singkat cerita, The Next 365 Days berkisah tentang Laura dan Massimo yang berusaha membangun kembali hubungan mereka setelah sempat renggang karena kesalahpahaman. Bersamaan dengan itu, sebelumnya Massimo melihat Laura kabur dengan Nacho.

Di sinilah mulai terjadi berbagai konflik antara keduanya yang justru membuka fakta-fakta lain termasuk tentang keguguran Laura. Pertengkaran hebat terjadi, membuat Laura memilih fokus ke karirnya di bidang model.

Di sinilah ia bertemu Nacho dan kembali menjalin kedekatan dengannya. Tak terduga, perasaan Laura pada Nacho berkembang semakin pesat hingga adegan panas terjadi di pinggir pantai. Akankah Laura kembali ke Massimo atau justru memilih Nacho? Temukan jawabannya melalui saluran Netflix.

2. Sex/Life

Film Sex/Life termasuk rekomendasi film barat 21 plus khusus dewasa namun bergenre drama atau serial. Film barat ini mengangkat genre komedi, drama, dan romance yang dibumbui adegan sensual super panas.

Ada 9 episode dalam drama Sex/Life mengisahkan kehidupan pernikahan Billie Connelly dengan sang suami. Tiba-tiba perasaan Billie digoyahkan saat mantan kekasihnya datang kembali.

Bersamaan dengan itu, Billie merasa hidupnya tidaklah berwarna setelah dirinya menikah. Ia pun kembali mengingat mengenai hubungan panasnya dengan mantannya dulu dan membandingkan dengan pasangan sekarang.

3. Fifty Shades of Gray

Rekomendasi film barat 21 plus berikutnya adalah Fifty Shades of Grey. Film barat ini begitu populer dengan degan super panas dan erotis.

Secara resmi film ini dikeluarkan pada 2015 silam. Fifty Shades of Grey mengangkat genre romance, drama, dan thriller.

Saking suksesnya, film Fifty Shades of Grey berhasil mendapatkan pendapatan tinggi mencapai US$571 juta.

Singkat cerita, Fifty Shades of Grey berkisah tentang Christian Grey dan Anastasia. Keduanya terlibat dalam hubungan romantis namun panas.

Bahkan ada banyak sekali adegan super vulgar antara Christian dan Anastasia yang cocok ditonton pasutri. Namun, film Fifty Shades of Grey saat ini sudah tersedia di Netflix Indonesia.

4. Newness

Rekomendasi film barat berikutnya adalah Newness. Film barat dewasa ini keluar pada 2017 silam yang mengangkat genre drama dan romance.

Tak kalah menarik dan lebih panas dari film sebelumnya, Newness mengisahkan kisah kencan pasangan muda yang bertemu melalui aplikasi kencan. Namun kisah romansa antara Martin Hallock dan Gabriella atau Gabi Silva.

Awalnya hanya jadi teman satu malam namun hubungan berubah menjadi rasa cinta yang mendalam hingga tinggal bersama. Walaupun awalnya baik-baik saja, akan tetapi sejumlah pertengkaran tidak bisa mereka hindari.

Keduanya akhirnya bersepakat untuk memberi kebebasan masing-masing menjalin hubungan dengan siapapun. Bersamaan dengan itu, ada adegan panas dan erotis yang tersaji dalam film Newness antara Gabi, Martin, dan Larry.

Namun, sayang sekali film Newness belum bisa ditonton di Netflix Indonesia.

5. White Girl

Rekomendasi film barat 21 plus berikutnya adalah White Girl. Film ini juga cukup populer bagi penggemar film panas dan erotis.

Sementara itu, White Girl mengangkat genre drama dan kriminal yang dipenuhi dengan adegan erotis dan berbau sensual.

Film White Girl mengisahkan tentang kisah cinta Leah dan Blue. Saat sama-sama bahagia menjalin hubungan romansa, Blue ditangkap polisi. Leah kemudian membantunya keluar dari penjara dengan berbagai cara.

6. Sliver

Selanjutnya, rekomendasi film barat 21 plus khusus dewasa lainnya adalah Sliver. Film barat ini rilis pada 1993 silam.

Walaupun dirilis cukup lama, namun film ini sangat seru ditonton hingga sekarang. Kisahnya berfokus pada Carly Norris seorang editor buku.

Setelah pindah ke apartemen, Ia bertemu beberapa penyewa lain yakni Zeke, Vida dan Jack.

Namun suatu kejadian berdampak pada kehidupannya termasuk mengenai kejadian pembunuhan hingga voyeurisme serta kemiripannya dengan sosok Naomi Singer penyewa yang tewas karena jatuh.

Bersamaan dengan itu, Carly menjalin kedekatan salah seorang penghuni apartemen. Film Sliver cukup laris karena menampilkan seorang bintang yang kerap memerankan adegan super panas.

7. The Lady Chatterley’s Lover

Film The Lady Chatterley’s Lover juga masuk jajaran rekomendasi film barat 21 plus khusus dewasa yang dapat kamu tonton melalui Netflix. Film ini mengangkat genre drama dan romance yang kisahnya benar-benar menarik.

Kisah menyoroti perjalanan cinta super panas antara tukang kebun dan perempuan bangsawan bernama Lady Constance Chatterley. Ia sebenarnya sudah bersuami yang menikah tanpa berdasarkan cinta.

Sampai suatu ketika, Ia menemukan fakta suaminya kembali namun keadaannya sudah tidak seperti semula dan harus duduk di kursi roda. Bersamaan dengan itu, Lady bertemu pria lain yang diam-diam juga menaruh hati padanya.

Romansa panas pun terjadi antara Lady dan sosok bernama Olliver Mellors. Salah satu adegan panas yang ada yakni saat keduanya berada di area padang rumput yang ikonik.

8. The One I Love

Film The One I Love adalah rekomendasi film barat khusus dewasa lainnya. Film ini mengisahkan tentang hubungan pasangan suami istri yang sudah berlangsung bertahun-tahun.

Hubungan selama bertahun-tahun tersebut biasanya akan membuat pasangan merasa bosan. Menyadari ada yang tidak beres dengan hubungan mereka, Ethan (Mark Duplass) dan Sophie (Elisabeth Moss) memutuskan untuk melakukan perjalanan berdua untuk mengembalikan gairah mereka.

Dapat dipastikan film dewasa Netflix ini penuh adegan ranjang.

9. You Get Me

Film You Get Me adalah film kisah cinta anak remaja. Usia remaja menjadi periode seseorang merasakan cinta monyet.

Rasa suka terhadap orang lain jauh lebih besar dibandingkan ketika masih anak-anak. Rasa suka yang terlalu besar kadang-kadang menumbuhkan obsesi.

Obsesi itulah yang menggerakkan seseorang untuk berbuat nekat. Film You Get Me mengangkat cerita tentang seorang remaja dan obsesinya.

10. Amar

Untuk kamu yang sedang dimabuk asmara, Amar adalah film yang harus kamu tonton. Sebab, film ini menceritakan kisah mengenai Laura (Maria Pedraza) dan Carlos (Pol Monen). Mereka begitu saling mencintai dan menjalani kehidupan dengan penuh gairah.

Mereka terus membayangkan seolah-olah hari ini adalah hari terakhir untuk mereka. Bukan hanya disuguhkan dengan adegan panas sepanjang film, kamu juga akan melihat bagaimana keromantisan pasangan tersebut yang akan membuat jiwa bucinmu bergejolak.

Itulah deretan tujuh rekomendasi film barat 21 plus khusus dewasa yang bisa distreaming melalui Netflix. Pastikan sudah cukup umur saat nonton film barat 21 plus khusus dewasa ini ya sobat Media Indonesia. (Z-10)