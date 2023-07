Jungkook BTS Tampil Menggoda dalam Kampanye Seven 

SANG golden maknae BTS, Jeon Jungkook, menggemparkan dunia dengan foto dan video kampanye Seven. Jungkook meluncurkan video teaser pendek dan foto konsep untuk single digital debut solonya Seven, Jumat (7/7).

Dalam klip kampanye, terlihat Jungkook masuk ke layar kamera dengan hanya menggunakan kaus putih polos dan celana jeans hitam metalik. Gulungan kaus di tangan Jungkook seolah sengaja mempelihatkan otot lengannya yang menawan.

Sambil beranjak duduk di atas sebuah bangku Jungkook pun berpose sambil mengedipkan matanya sambil tersenyum genit. Ini membuat fans terpesona dengan akhir dari kampanye video pendek Seven.

Baca juga:Duet Geng 97, Mingyu Seventeen Muncul di Siaran Langsung Jungkook BTS

Diketahui, lagu Seven milik Jungkook akan dirilis pada 14 Juli KST. Para penggemar sudah tak sabar menantikan teaser lainnya sebelum itu.

Sesuai timeline, jadwal promosi lagu Seven Jungkook BTS telah dimulai sejak 3 Juli lalu. Lagu Still With You dan My You resmi diunggah pada hari Senin 3 Juli 2023 pukul 11.00 WIB. Foto konsep dan film pendek akan dirilis pada 6 Juli 2023 pukul 22.00 WIB, dikuti film di balik layar pada hari berikutnya di jam yang sama. Pratinjau film rekaman akan diluncurkan pada 10 Juli 2023, pukul 20.00 WIB.

Baca juga: Profil Han So-hee, Aktris yang Disebut Membintangi Video Musik Seven Jungkook BTS

Teaser resmi dari video musik Seven akan dirilis pada 12 Juli 2023 pukul 22.00 WIB. Video musik dari lagu tersebut akan dirilis pada 14 Juli 2023 pukul 11.00 WIB dan video penampilan resmi Seven pada hari berikutnya pukul 22.00 WIB. Film rekaman akan diluncurkan pada 25 Juli 2023 pukul 22.00 WIB.