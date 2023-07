Joshua dan Vernon Seventeen Jadi Host Summer Vacation dari Apple Music

KAMIS (6/7), Apple Music mengumumkan personel grup idola K-Pop Seventeen, Joshua dan Vernon, akan meluncurkan acara Summer Vacation.

Melalui serangkaian empat episode, duo ini akan memutar beberapa lagu favorit mereka dan berbagi kenangan musim panas terbaik dengan penggemar setia mereka, para CARATs.

Joshua berbagi perasaannya tentang peluncuran acara radio Apple Music tersebut.

"Saya memulai Summer Vacation untuk berbagi kenangan istimewa," katanya dalam pernyataan pers. "Saya ingin menyampaikan energi positif kepada para CARATs."

"Kami berencana menghadirkan beberapa episode yang berkaitan dengan musim panas, termasuk liburan musim panas dan makanan favorit musim panas," kata Vernon."Saya sangat menantikannya. Semoga Anda menikmati!"

Episode perdana, yang tersedia pada Rabu (5/7), menampilkan Joshua dan Vernon berbincang tentang cerita perjalanan masa lalu dan tempat liburan impian, semuanya sambil menikmati beberapa lagu hits musim panas.

Vernon juga menambahkan, "Saya sangat bersemangat menjadi pembawa acara radio Apple Music bersama Josh. Kami berencana menghadirkan beberapa episode melalui acara radio Apple Music, dan di antaranya, saya pikir episode 'Es Krim & Makanan Musim Panas' akan sangat menyenangkan."

Summer Vacation With Joshua and Vernon of Seventeen akan tayang setiap Kamis di Apple Music 1, dengan episode tersisa ditayangkan pukul 09.00 waktu setempat.

Jika Anda melewatkan siaran langsung, jangan khawatir. Semua episode akan tersedia kapan saja dengan berlangganan Apple Music.

Sementara itu, mini album ke-10 Seventeen, yang berjudul FML, resmi menjadi album terlaris sepanjang masa untuk setiap album musik Korea dalam sejarah.

Menurut pembaruan terbaru dari Circle Chart untuk minggu 25 Juni hingga 1 Juli, FML terjual sebanyak 392.998 kopi tambahan selama minggu ke-26 2023. Dengan ini, total penjualan mini album ini mencapai 6.233.008 kopi, sekitar 2 bulan setelah dirilis pada April.

FML milik Seventeen kini menjadi album musik Korea pertama yang melebihi 6 juta kopi dalam penjualan, sekaligus menjadi album Korea terlaris sepanjang masa. (Z-1)