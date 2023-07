Ketekunan Bawa Wanita Asal Lampung Ini Jadi DJ yang Berprestasi

AKRAB dengan musik sejak usia dini, membuat Claudea Tirtha Vidia semakin tekun mempelajarinya. Dari menguasai drum, wanita asal Pringsewu, Lampung itu, kini dikenal sebagai disc jockey (DJ) yang banyak tampil di berbagai event, hingga meraih sejumlah prestasi.

Bukan perjalanan yang mudah bagi wanita kelahiran Pringsewu, 4 Desember 1993 menapaki karier di dunia musik, terutama hingga menjadi DJ. Turntable diakrabi Claudea pada 2018.

Namun ketekunan DJ yang juga pernah menjadi pembawa acara (host) sebuah stasiun televisi swasta itu, membawa Claudea meraih sejumlah prestasi, diantaranya menjadi Runner up Diva’s DJ Hunt 2019, dan Djanemag 2019.

Prestasi itu membawa Claudea semakin dikenal di kalangan penikmat musik EDM. Hal itu juga membuat pengikutnya di media sosial melonjak dan Aplikasi pemutar musik.

“Saya berharap agar bisa terus berkarya dan diterima baik oleh masyarakat luas,” kata Claudea.

Bukan hanya DJ, saat ini Claudea juga banyak merilis lagu yang berkolaborasi dengan banyak DJ. Lagu terbaru DJ Claudea berjudul “Down” merupakan hasil kolaborasi dengan DJ Adieh Flowz.

Kabarnya lagu ini cukup diminati oleh masyarakat, hal ini bisa dilihat dari banyaknya jumlah pendengar di spotify juga soundcloud miliknya. (Z-5)