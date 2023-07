Penyanyi dan Aktris CoCo Lee Meninggal Dunia

CoCo Lee meninggal setelah melakukan percobaan bunuh diri pada Minggu (2/7), di usia 48 tahun. Kakak perempuan CoCo, yang bernama Carol dan Nancy, mengumumkan berita tersebut di media sosial. Rabu (5/7).

Dalam pernyataan yang diunggah di Facebook dan Instagram, mereka menjelaskan CoCo Lee telah mengalami depresi selama beberapa tahun.

"Dengan kesedihan yang mendalam, kami di sini memberitakan berita paling menghancurkan. CoCo telah menderita depresi selama beberapa tahun tetapi kondisinya memburuk secara drastis dalam beberapa bulan terakhir," tulis kedua saudari CoCo Lee itu.

"Meskipun CoCo mencari bantuan profesional dan melakukan yang terbaik untuk melawan depresi, sayangnya iblis di dalam dirinya menguasainya," lanjut mereka

Mereka melanjutkan, "Pada 2 Juli, ia mencoba bunuh diri di rumah dan dibawa ke rumah sakit. Meskipun upaya terbaik tim rumah sakit untuk menyelamatkannya dan merawatnya, akhirnya ia meninggal pada 5 Juli."

CoCo Lee lahir di Hong Kong pada 1975 dan merupakan anak termuda dari tiga bersaudara, dengan ibu berkebangsaan Hong Kong berbahasa Kanton dan ayah berkebangsaan Malaysia.

Ayah Lee meninggal sebelum dia lahir, dan saat berusia 9 tahun, ibunya pindah bersama Lee dan saudara-saudaranya ke Amerika Serikat, ke San Francisco.

Setelah lulus SMA pada 1992, dia ditawari kontrak rekaman di Hong Kong dengan Capital Artists, yang akhirnya membuatnya meninggalkan studinya di University of California, Irvine, untuk fokus pada karier musiknya.

Sebagai seorang bintang pop terkenal di Asia, Lee meraih kesuksesan karier pada 1990-an dan awal 2000-an.

Ia menandatangani kontrak dengan Sony Music Entertainment pada 1996 dan album debutnya, CoCo Lee, menjadi album terlaris pada tahun itu di Asia.

Ia memulai sebagai penyanyi Mandopop tetapi kemudian merilis album dalam bahasa Kanton dan bahasa Inggris. Singlenya yang berjudul Do You Want My Love masuk ke tangga lagu musik Amerika, dan ia merilis album bahasa Inggris pertamanya pada 1999 yang berjudul Just No Other Way.

Lagu emosionalnya yang berjudul A Love Before Time dari film terkenal Crouching Tiger, Hidden Dragon dinominasikan untuk kategori Best Original Song di Academy Awards 2001. Ia tampil membawakan lagu tersebut secara live dalam acara tersebut.

CoCo Lee juga terkenal sebagai pengisi suara karakter pahlawan perempuan Mulan dalam versi Mandarin dari film Mulan milik Disney dan menyanyikan versi Mandarin dari lagu tema film tersebut yang berjudul Reflection.

Ia tampil dalam tiga film, termasuk Master of Everything karya Lee Xin dan No Tobacco karya Stanley Kwan.

CoCo Lee menikah dengan pengusaha Kanada bernama Bruce Rockowitz, mantan CEO perusahaan rantai pasokan Li & Fung. Ia menjadi ibu tiri bagi dua putri suaminya, tetapi tidak memiliki anak kandung. (Z-1)