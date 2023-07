Meghan Trainor Sambut Anak Keduanya

Meghan Trainor dan suaminya, Daryl Sabara, menyambut kelahiran bayi kedua mereka, pada Sabtu (1/7). Trainor mengonfirmasi kehadiran sang buah hati melalui unggahan di Instagramnya.

Ia membagikan serangkaian gambar putra mereka yang baru lahir yang diberi nama Barry Bruce Trainor.

"Pada 1 Juli kami menyambut Barry Bruce Trainor ke dunia," tulis Trainor.

pelantun lagu Just A Friend To You juga mengungkapkan bayi keduanya itu lahir dalam kondisi sehat dan memiliki bobot yang cukup berat yaitu 3,8kg.

"Dia adalah anak laki-laki besar. Kami menjalani operasi cesar yang luar biasa dan sukses, dan akhirnya saya bisa menyentuhnya! Terima kasih untuk semua dokter dan perawat yang luar biasa yang sangat memperhatikan kami," imbuhnya.

Pada April lalu, Trainor mengatakan dia dan Sabara tidak sabar melihat Riley, anak pertamanya, bisa bermain bersama adik barunya. (Z-11)