Duet Geng 97, Mingyu Seventeen Muncul di Siaran Langsung Jungkook BTS

KIM Mingyu Seventeen secara mengejutkan tampil dalam siaran langsung teman sesama geng 97-nya, Jungkook BTS. Banyak penggemar yang terkejut ketika Mingyu Seventeen tampil tanpa pemberitahuan dalam siaran Weverse Live Jungkook tersebut.

Dilansir dari Allkpop, siaran langsung Jungkook BTS berjudul ‘97’ berlangsung pada Rabu (5/7) sekitar pukul 04.00 KST. Saat itu, Mingyu Seventeen tengah mengunjungi Jungkook di rumahnya.

Sesaat sebelum waktunya Mingyu pulang, Jungkook tiba-tiba menyalakan siaran Live-nya, menyapa para penggemarnya sambil pamit pada Mingyu.

Baca juga: Profil Han So-hee, Aktris yang Disebut Membintangi Video Musik Seven Jungkook BTS

Pemandangan kedua bintang menghabiskan waktu bersama meski berdurasi kurang dari dua menit, cukup membuat para penggemar larut dalam kegembiraan.

"Itu adalah Weverse Live yang singkat, tapi itu sangat imut Loll", komentar salah seorang netizen.

Baca juga: Rangkain Promosi Single Seven Jungkook BTS Dimulai 3 Juli 2023

“fakta bahwa mereka mengadakan live pada jam 4 pagi, itu lebih mengejutkan bagi penggemar bahwa live itu hanya berdurasi 1 menit 54 detik. LOLL",

"97-line, tolong buat siaran langsung yang lebih panjang lain kali", dan banyak lagi.

Single Debut Solo

Sebelumnya diberitakan, Jungkook BTS tengah mempersiapkan peluncuran album solonya. Jadwal promosi untuk single digital pertamanya, Seven, telah diumumkan melalui sebuah poster dengan foto dirinya.

Poster tersebut diungah Weverse lewat poster sejak Sabtu (1/7). Sesuai jadwal, lagu Jungkook Still With You dan My You resmi diunggah pada hari Senin 3 Juli 2023 pukul 11.00 WIB. Foto konsep dan film pendek akan dirilis pada 6 Juli 2023 pukul 22.00 WIB, dikuti film di balik layar pada hari berikutnya di jam yang sama.

Pratinjau film rekaman akan diluncurkan pada 10 Juli 2023, pukul 20.00 WIB.

Teaser resmi dari video musik Seven akan dirilis pada 12 Juli 2023 pukul 22.00 WIB. Video musik dari lagu tersebut akan dirilis pada 14 Juli 2023 pukul 11.00 WIB dan video penampilan resmi Seven pada hari berikutnya pukul 22.00 WIB. Film rekaman akan diluncurkan pada 25 Juli 2023 pukul 22.00 WIB. (Z-10)