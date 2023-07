Odesza dan Yellow House Berkolaborasi Rilis EP Flaws in Our Design

DUO elektronik peraih nominasi penghargaan Grammy, Odesza, mengumumkan EP Flaws in Our Design, yang merupakan sebuah EP kolaborasi dengan penyanyi, penulis lagu, produser, dan multi-instrumentalis Yellow House. EP itu akan dirilis pada 21 Juli 2023 lewat Foreign Family Collective/Ninja Tune.

Single Heavier, yang dirilis Jumat (30/6) menjadi cuplikan dari EP mereka mendatang yang memadukan komposisi simfonik dan luar biasa Odesza dan nuansa alterna-folk psikedelik Yellow House.

Emile van Dango, yang merupakan sosok di balik Yellow House, mengatakan, "Ide yang memulai kolaborasi ini dimulai 5 tahun yang lalu. Dari awal kami bertemu, kami dapat merasakan energi yang sangat istimewa. Rasanya seperti dua dunia yang bertemu."

"Heavier adalah kolaborasi yang dimulai 5 tahun yang lalu," ujar Harrison Mills & Clayton Knight dari Odesza. "Kami menemukan Emile/Yellow House di SoundCloud dan kami sangat terpukau dengan suara dan cara ia bermusik. Setelah kami berhasil membuat demo bersamanya, kami menerbangkan Emile dari Afrika Selatan untuk sebuah sesi di studio kami di Seattle. Kami langsung merasakan energi yang istimewa saat kami mulai berkolaborasi."

"Kami selalu terpikat dengan produksi musik elektronik yang bersifat unik dan Emile memiliki kemampuan untuk menciptakan melodi-melodi nostaljik dan lirik-lirik dengan penyampaian cerita yang indah. Kami kemudian membuat sejumlah lagu dan menjelajahi sejumlah kombinasi dari dua dunia kami," lanjut Odesza.

Pengumuman terbaru dari Odesza dibagikan setelah sederet prestasi yang mereka raih sepanjang 2023. Mereka mendapatkan nominasi penghargaan Grammy untuk kategori Best Dance/Electronic Album untuk album The Last Goodbye, yang baru-baru ini merilis versi deluxe-nya.

Mereka juga telah mengumumkan tanggal-tanggal baru untuk tur The Last Goodbye Tour, yang dimulai musim panas ini dengan sejumlah bintang tamu seperti Bob Moses, Bonobo (DJ set), Big Boi, TOKiMONSTA, Drama, Neil Frances, QRTR & Olan, dan The Midnight.

Untuk pertama kalinya, para pencinta musik Odesza dapat menikmati pengalaman konser Odeza dalam bentuk film konser bertajuk 'ODESZA: The Last Goodbye Cinematic Experience' yang akan tayang di bioskop di berbagai kota besar di dunia untuk satu hari saja yaitu pada Jumat (7/7). Di Asia film tersebut akan tayang di Singapura, Bangkok, Kuala Lumpur, dan Hong Kong.

Film 'ODESZA: The Last Goodbye Cinematic Experience' akan menampilkan sisi lain dari Odesza serta menunjukkan proses kreatif yang intim di balik kembalinya mereka ke panggung lewat "The Last Goodbye Tour".

Pada 2018, Odesza menghibur para pencinta musik di Tanah Air saat mereka menjadi salah satu penampil utama di We The Fest yang turut menghadirkan Lorde, SZA, Miguel, alt-J, dan sederet nama-nama besar lainnya di kancah musik global. (RO/Z-1)