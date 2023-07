Hwasa Bergabung dengan Agensi Baru

JUMAT (30/6), personel grup idola K-Pop Mamamoo Hwasa meninggalkan agensi manajemennya, RBW, dan bergabung dengan P NATION. P NATION merupakan rumah bagi artis-artis seperti Heize, CRUSH, The New Six (TNX), dan PSY.

Perusahaan tersebut memperkenalkan Hwasa sebagai artis mereka dengan cara yang sangat istimewa. Pada hari yang sama, PSY mengundang Hwasa sebagai tamu untuk konser Summer Swag tahunannya.

Penampilan Hwasa dimulai dengan kejutan istimewa. Dia duduk bersama PSY di atas panggung dan mereka langsung menandatangani kontrak manajemen eksklusif tersebut.

Kemudian pada Minggu (2/7), P NATION meyakinkan para penggemar bahwa Hwasa akan tetap menjadi anggota Mamamoo di masa depan juga.

P NATION mengatakan, "Kami berencana untuk sepenuhnya mendukung kegiatan Hwasa di masa depan, dan kami akan melakukan yang terbaik agar dia dapat bertemu dengan penggemarnya sebagai Mamamoo."

Penggemar menantikan perlakuan baik dari P NATION terhadap idola mereka, Hwasa, dan sangat antusias untuk melihat jenis musik apa yang akan dia rilis di masa depan.

Sebelumnya media Korea telah melaporkan Hwasa memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya dan meninggalkan RBW Entertainment. Hwasa menjadi anggota kedua Mamamoo yang berpisah dengan agensi tersebut.

Kontraknya dengan RBW telah berakhir secara resmi pada akhir Juni. Sebelumnya, RBW tidak mengungkapkan informasi apa pun tentang kontrak Hwasa. Agensi tersebut menyebutkan bahwa Hwasa masih berada di bawah manajemen mereka dan sedang dalam pembicaraan untuk perpanjangan kontrak.

"Periode kontrak Hwasa belum berakhir. Mamamoo, saat ini, sedang melakukan tur di Amerika Serikat dan kami sedang mengkoordinasikan apakah dia akan memperpanjang kontrak." tulis RBW Entertainment, Mei 2023.

Berdasarkan pembaruan terbaru, terlihat bahwa RBW dan Hwasa tidak dapat mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan dan memutuskan untuk berpisah.

Pada Juni 2021, kontrak anggota Mamamoo berakhir dan masing-masing anggota membuat keputusan yang berbeda. Solar dan Moonbyul memperpanjang kontrak mereka selama tiga tahun, sementara Hwasa memilih perpanjangan kontrak selama dua tahun.

Sementara itu, Wheein memutuskan meninggalkan RBW dan pindah ke THE L1VE untuk fokus pada karier solonya.

Meskipun Wheein pergi, Mamamoo tetap melanjutkan promosi mereka sebagai grup dengan empat anggota.

Saat ini, Hwasa tampil di program hiburan tvN bernama Dancing Queens on the Road, tempat dia melakukan perjalanan ke seluruh negara dengan idola senior seperti Kim Wan Sun, Uhm Jung Hwa, Lee Hyori, dan BoA, memberikan penampilan mengesankan di panggung-panggung legendaris setiap episodenya.

Selain itu, Hwasa juga sedang terjerat dalam skandal kencan dengan seorang pengusaha yang dikabarkan berusia 12 tahun lebih tua darinya, agensi masih belum mengonfirmasi berita tersebut.

Hwasa, bersama MAMAMOO, baru-baru ini, menyelesaikan tur dunia pertama mereka sejak debut mereka yang dimulai pada November 2022. Kuartet ini mengunjungi lebih dari 9 tempat di Asia dan 9 tempat di Amerika Serikat. Grup tersebut menutup tur mereka dengan penampilan encore di Seoul. (Z-1)