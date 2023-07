Kim Seon-ho dan Han So-hee Diprediksi akan Reuni dalam Drama Can This Love Be Interpreted?

AKTOR Kim Seon-ho dan aktris Han So-hee sedang dalam pembicaraan untuk membintangi drama terbaru Hong Sisters, Can This Love Be Interpreted?. Agensi Kim Seon-ho, Salt Entertainment, melaporkan bahwa aktor tersebut sedang mempertimbangkan tawaran peran dalam drama Can This Love Be Interpreted? dengan positif.

Setelah mengalami skandal di tahun 2021, Kim Seon-ho akhirnya kembali berkarya di dunia akting. Film The Childe yang menjadi debut film dari Kim Seon-ho dirilis sejak Rabu (21/6).

Tidak hanya itu, Ia juga akan melanjutkan karirnya di serial bersama Han So-hee di drama Can This Love Be Interpreted?.

Sementara itu, agensi Han So-hee, 9ato Entertainment, telah mengonfirmasi bahwa aktris tersebut telah menerima tawaran peran, namun belum ada keputusan yang diambil.

Drama korea (Drakor) Can This Love Be Interpreted? diberitakan akan berkisah tentanh seorang penerjemah dan seorang aktor terkenal saat kisah cinta mereka terungkap. Romansa itu berkembang di tengah serangkaian kesalahpahaman.

Di mana keduanya salah menafsirkan ekspresi cinta satu sama lain yang disampaikan dengan cara yang berbeda.

Kim Seon-ho dan Han So-hee sebelumnya pernah bermain bersama dalam drama sejarah 100 Days My Prince. Melalui drama Can This Love Be Interpreted? mereka akan bersatu kembali untuk kedua kalinya. Tentu saja, penggemar sangat antusias dan gembira atas pertemuan ini.

Can This Love Be Interpreted? telah mencuri perhatian penggemar karena merupakan proyek dari penulis terkenal dan terkemuka, Hong Sisters. Hong Jung-eun dan Hong Mi-ran telah meraih ketenaran dalam dunia drama Korea melalui proyek-proyek sukses mereka, seperti Hotel Del Luna dan Alchemy of Souls.

Drama Can This Love Be Interpreted? akan disutradarai oleh Yoo Young-eun, yang dikenal melalui proyek-proyek sebelumnya seperti How to Buy a Friend dan Bloody Heart.

Antusiasme atas reuni kedua aktor tersebut dalam drama romantis semakin meningkatkan kegembiraan di kalangan penggemar.

Bahkan, kini tengah beredar rumor bahwa Han So-hee akan membintangi video musik solo debut digital Jungkook BTS, Seven. Namun, 9ato Entertainment dan Bighit Entertainment menyatakan bahwa mereka tidak dapat mengonfirmasi informasi tersebut. (Z-10)