Blackpink jadi Artis Kpop Pertama Tampil di BST Hyde Park

PENAMPILAN Blackpink di British Summer Time Hyde Park (BST Hyde Park) membuat musim panas (summer) di London jadi berwarna merah muda, Minggu (2/7). Blackpink artis Kpop pertama dalam sejarah yang tampil di festival musik terkenal Inggris, tampil sebagai headliner.

Para fans pun bersorak keras saat panggung menyala dengan lampu merah muda dan anggota Blackpink tampil dengan kostum serba putih untuk memulai penampilan spektakuler mereka. Lagu pembuka yang mereka bawakan adalah Pink Venom.

Penampilan Blackpink memikat penonton saat membawakan lagu How You Like That, Pretty Savage, Kick It, dan Whistle. Saat matahari perlahan terbenam, pemandangan menjadi lebih mempesona dan suasana menjadi lebih hangat.

Tak lupa, para anggota kemudian menampilkan penampilan solo mereka. Jennie dengan Solo dan You and Me, Jisoo dengan Flower, Rosé dengan Gone dan On The Ground, dan terakhir Lisa dengan Money.

Untuk lagu Boombayah, Lovesick Girls, Playing with Fire, As If It's Your Last, Shut Down, dan Tally, Blackpink berganti kostum hitam yang cantik.

Penampilan Blackpink di BST Hyde Park sepanjang kira-kira satu jam 20 menit membuat kenangan indah yang akan tersimpan di hati para penggemar dan penonton. Superstar ini mengakhiri penampilan mereka dengan lagu Ddu-Du Ddu-Du dan Forever Young.

Dengan penonton lebih dari 65.000 orang dan menjadi tren dunia, Blackpink sekali lagi menunjukkan mengapa mereka dianggap sebagai salah satu grup Kpop terbesar dalam sejarah. Selamat Blackpink! (Z-10)