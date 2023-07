Omega X Teken Kontrak dengan Manajemen Baru

GRUP idola K-pop Omega X menandatangani kontrak dengan agensi IPQ, yang akan membantu mereka memulai kembali karier di dunia musik sebagai grup sambil mendukung 11 anggota mengejar karier individu.

Seperti disiarkan The Korea Herald, Senin (3/7), IPQ mengerjakan serial drama web A Shoulder To Cry On, yang dibintangi Jaehan dan Yechan, awal tahun ini.

Keduanya sempat mengadakan acara jumpa penggemar sebagai penghargaan karena para penggemar telah mendukung mereka mengambil langkah pertama mereka ke dunia akting.

Omega X memulai debut dua tahun lalu melalui mini album berjudul Vamos dan mengadakan tur internasional pertama pada tahun lalu.

Pada November 2022, mereka mengadakan konferensi media untuk mengungkapkan pelecehan verbal dan seksual yang dialami para anggota oleh pimpinan agensi SPIRE Entertainment.

Grup dan agensi kemudian bertarung secara hukum dan dimenangkan oleh grup pada Januari lalu. Kontrak mereka dengan agensi diakhiri pada Mei lalu. (Ant/Z-1)