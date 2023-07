PVRIS Rilis Single Evergreen

PADA 14 Juli mendatang, produser, penyanyi/penulis lagu, dan multi-instrumentalis PVRIS (Lyndsey Gunnulfsen) akan merilis album baru berjudul Evergreen melalui Hopeless Records. Dia pun baru saja membagikan single terakhir dari album tersebut, yang berjudul Evergreen.

"Jika Anda mencari definisi evergreen, Anda akan menemukan kata-kata seperti: abadi, tak lekang oleh waktu, segar, tanpa batas, dan pembaruan" jelas Gunnulfsen.

"Dalam budaya modern kita di mana segalanya online, berdasarkan algoritma, dan instan, rasanya seperti ketahanan waktu, keabadian, dan koneksi bisa menjadi konsep yang terancam punah suatu hari nanti. Lebih dari sebelumnya, PVRIS selalu menjadi antiformula, antiviralitas, dan antikepuasan instan," lanjutnya

PVRIS, baru-baru ini, memberi petunjuk tentang album ini dengan Love Is A..., Good Enemy, dan sebelumnya Goddess, sebuah lagu yang menggambarkan kemarahan, kekuatan, keyakinan, dan otonomi perempuan dalam satu kesatuan, Anywhere But Here dan Animal. Secara keseluruhan, singel-singel tersebut mencerminkan evolusi musik PVRIS yang menggabungkan elemen-elemen musik elektronik, rock, dan pop.

Evergreen merupakan album keempat PVRIS yang menampilkan 11 lagu yang diproduksi bersama Lyndsey Gunnulfsen dengan berbagai kolaborator termasuk Mike Shinoda dari Linkin Park, Y2K, JT Daly, dan Dan Armrbuster.

Sepanjang kariernya, PVRIS telah berhasil menciptakan berbagai aransemen organik. Gunnulfsen dengan indah menggabungkan tekstur kreatif dengan musik yang bernuansa inventif.

Evergreen dengan sempurna memamerkan talenta dan musikalitas Gunnulfsen yang elektrik, katarsis, dan dewasa, serta menjadi bukti dedikasi PVRIS terhadap seni, ketahanan, dan kejujuran. Hasilnya yaitu 11 lagu yang menampilkan karya yang didedikasikan kepada kreativitas, ketahanan, dan inovasi.

PVRIS juga akan menggelar 17 konser sepanjang 2023 di Amerika Serikat termasuk di US Sad Summer Festival yang akan dimulai pada 6 Juli, lalu dilanjutkan dengan "The Godless/Goddess Tour," dengan Poppy mulai Augustus sampai dengan September, dan mengakhiri dengan mendukung tur UK/EU dari Fall Out Boy. (RO/Z-1)