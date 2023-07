Keanggunan Baju Pengantin Cheongsam, Mempelai Terlihat Layaknya Bangsawan

MEMILIH busana pernikahan yang tepat akan sangat membantu para calon pengantin untuk bisa tampil maksimal di momen hari spesial mereka. Dalam memilih busana pernikahan sebaiknya dilakukan seirama dengan konsep tema pernikahan yang digunakan.

Tema pernikahan akan sangat menentukan jenis busana pernikahan yang akan digunakan oleh calon pengantin. Busana pengantin yang simpel dan minimalis tentu akan lebih tepat jika digunakan untuk tema pernikahan luar ruangan. Sebaliknya, jika calon pengantin memilih tema pernikahan adat tradisional yang anggun, tentu gaun pengantin yang panjang dan lebar bisa dijadikan pilihan seperti kebaya untuk adat Jawa ataupun cheongsam untuk adat Tionghoa.

Berbicara baju pengantin cheongsam, baju ini merupakan salah satu jenis baju pengantin yang bisa digunakan untuk pernikahan dengan tema adat Tionghoa. Cheongsam dalam bahasa Katon artinya gaun panjang. cheongsam atau qipao dalam bahasa Mandarin adalah gaya berpakaian yang biasanya dikenakan oleh wanita Tionghoa. Baju cheongsam mampu memancarkan aura keanggunan bagi kedua mempelai di pelaminan. cheongsam bisa membuat mempelai seperti bangsawan-bangsawan Tionghoa.

Baca juga : Ohana Kembali Gelar OWF, Diikuti Ratusan Vendor UMKM dan Hotel Berbintang

“Setiap tema baju itu punya keunggulan masing-masing. Bagi mempelai yang memutuskan untuk menikah dengan konsep tradisional Tionghoa, baju cheongsam bisa digunakan untuk melambangkan simbol budaya, kebanggaan, dan kesejahteraan,” tutur General Manager (GM) Ohana Enterprise, Yogi Rulan Wijaya saat dihubungi di Jakarta, Selasa (4/7).

Baca juga : Penjelasan dan Makna Tulisan ‘Just Married’ di Mobil Pengantin

Yogi melanjutkan, baju cheongsam memiliki bentuk yang elegan baik untuk pengantin pria maupun wanita. Cheongsam memadukan warna-warna yang berani seperti emas hingga merah. Paduan warna tersebut membuat aura baju cheongsam semakin kuat.

“Jadi tema baju cheongsam memiliki kekuatan keanggunan tradisional yang long last atau tidak termakan usia. Setiap baju tema tradisional memiliki ciri khas yang long lasting, tidak akan terlihat kuno. selamanya tetap menimbulkan suasana yang anggun dan megah, mempesona, dan elegan,” tutur Yogi.

Yogi menambahkan, keanggunan baju cheongsam dapat memancarkan aura kepercayaan diri dan pesona dalam diri setiap pengantin yang menggunakannya. Setiap pengantin biasanya memiliki alasan khusus untuk menikah menggunakan baju adat.

“Karena biasanya mereka bangga dengan budaya dan adat istiadatnya. Ini yang membuat mereka memilih nuansa baju cheongsam,” jelas Yogi lebih lanjut.

Bagi para calon pengantin yang sedang mencari busana pernikahan yang tepat, bulan ini tepatnya pada tanggal 22 hingga 23 Juli, Ohana Enterprise kembali menggelar pameran pernikahan skala nasional terbesar yakni Ohana Wedding Festival (OWF) yang berlangsung di Qbig BSD Tangerang Selatan (Tangsel). Di OWF para calon pengantin bisa melihat dan memilih langsung terkait kebutuhan pesta pernikahan termasuk busana pengantin seperti baju Cheongsam.

“Ratusan vendor dipastikan terlibat dalam kegiatan OWF Qbig kali ini. Akan ada beberapa vendor yang menyediakan baju Cheongsam selain brand Ohana Bridal seperti Carol Zang hingga Nan Qipao dari SAS design,” jelas Yogi.

Ohana terus konsisten sebagai perusahaan yang bergerak di industri pernikahan penyedia paket pernikahan lengkap atau all in one package untuk para calon pengantin. Setiap keperluan calon pengantin yang berencana mengadakan pesta pernikahan tersedia lengkap di OWF. Ratusan vendor UMKM pernikahan hingga hotel bintang 4 dan 5 dipastikan ikut berpartisipasi mengikuti OWF yang mengangkat tema pesta kebun. (Z-8)