Profil Han So-hee, Aktris yang Disebut Membintangi Video Musik Seven Jungkook BTS

HAN So-hee disebut akan tampil sebagai bintang dalam video musik Seven, lagu debut solo, Jungkook BTS. Proses syuting video musik dilakukan di Los Angeles pada awal bulan ini, dan Han So-hee baru kembali ke Korea pada tanggal 22 Juni setelah menyelesaikan syuting tersebut.

BigHit Music agak berhati-hati dalam memberikan komentar mengenai berita ini. Mereka menyatakan bahwa sulit untuk memastikan apakah Han So-hee benar-benar akan muncul dalam video musik solo Jungkook BTS. Namun, kabar ini telah memicu spekulasi dan antusiasme di kalangan penggemar.

Anda mungkin telah mendengar nama Han So-hee yang merupakan seorang aktris juga model. Lebih lanjut, kami bagikan profil singkat Han So-hee di bawah ini.

Nama: Han So-hee

Hangul: 한소희

Tempat, tanggal lahir: Korea Selatan, 18 November 1994

Usia: 28 Tahun

Tinggi: 165 cm

Instagram: xeesoxee

Drama/Series

Gyeongseong Creature (Netflix / 2023) - Yoon Chae-Ok

Soundtrack 1 (Disney+ / 2022) - Lee Eun-Soo

My Name (Netflix / 2021) - Yoon Ji-Woo / Oh Hye-Jin

Nevertheless (JTBC / 2021) - Yoo Na-Bi

The World of the Married (JTBC / 2020) - Yeo Da-Kyung

Abyss (tvN / 2019) - Jang Hee-Jin

100 Days My Prince (tvN / 2018) - Kim So-Hye

Money Flower (MBC / 2017) - Yoon Seo-Won

Into the World Again (SBS / 2017) - Lee Seo-Won

Film TV

After The Rain | Okranmyeonok (KBS2 / 2018) - Soo-Jin

Popularitas Han So-hee semakin meningkat berkat perannya sebagai Yeo Da-kyung dalam drama Korea berjudul The World of The Married yang pernah menjadi tren beberapa waktu yang lalu.

Setelah berkecimpung dalam dunia seni peran selama beberapa tahun, Han So-hee akhirnya mendapatkan peran utama dalam drama Nevertheless bersama Song Kang.

Han So-hee juga meraih beberapa penghargaan dan nominasi, seperti Asia Artist Awards 2020 (Best New Artist), Korea First Brand Awards 2021 (Best Rising Star Actress), dan masih banyak lagi. (Z-10)