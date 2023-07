Simak Ini Profil Lee Jun-ho 2PM yang Dikabarkan Berkencan dengan Yoona SNSD

AKTOR sekaligus idol dari grup 2PM yaitu Lee Jun-ho sedang dibicarakan publik belakangan ini. Tidak hanya karena aktingnya di drama Korea King The Land namun juga karena rumor percintaan yang beredar.

Pria berumur 33 tahun tersebut telah melaksanakan wajib militernya dua tahun yang lalu. Ia memulainya pada 30 Mei 2019 dan selesai pada 20 Maret 2021. Jun-ho memulai debut aktingnya di tahun 2016 dan terus berkarir dalam bidang tersebut hingga sekarang.

Di bawah ini adalah profil singkat Lee Jun-ho beserta film dan drama yang pernah Ia bintangi, juga penghargaan-penghargaan yang telah Ia capai.

Baca juga: Yoona SNSD dan Junho 2PM Berpacaran, Ini Kata Agensi

Nama: Lee Jun-ho

Hangul: 이준호

Tempat, tanggal lahir: Ilsan, Korea Selatan, 25 Januari 1990

Height: 178cm

Instagram: le2jh

Twitter: @dlwnsghek

Film

Homme Fatale (2019) - Heo Saek

Rose and Tulip (2019) - Nero / De-Won

Memories of the Sword (2015) - Yool

Twenty (2015) - Dong-Woo

Cold Eyes (2013) - Detective Squirrel (Daramjwi-surveillance team)

Baca juga: Momen Romantis Lee Junho dan Yoona SNSD dalam Teaser Drama King The Land

Serial Drama

Celebrity (Netflix / 2023) - cleaning crew staff (ep.12)

King the Land (JTBC / 2023) - Gu Won

The Red Sleeve (MBC / 2021) - Yi San

Confession (tvN / 2019) - Choi Do-Hyun

Wok of Love (SBS / 2018) - Seo Poong

Rain or Shine (JTBC / 2017) - Lee Gang-Doo

Good Manager (KBS2 / 2017) - Seo Yool

Uncontrollably Fond (KBS2 / 2016) - Lee Joon-Ho (ep.4)

Memory (tvN / 2016) - Jung Jin

Penghargaan

Best Actor ("The Red Sleeve") - 2022 (58th) BaekSang Arts Awards - 6 Mei 2022

Most Popular Actor ("The Red Sleeve") - 2022 (58th) BaekSang Arts Awards - 6 Mei 2022

Best Actor ("The Red Sleeve") - 2021 MBC Drama Awards - 30 Desember 2021

Best Couple Award ("The Red Sleeve") - 2021 MBC Drama Awards - 30 Desember 2021

Excellent Actor (medium-length drama) ("Good Manager") - 2017 KBS Drama Awards - 31 Desember 2017

Best Couple Award ("Good Manager") - 2017 KBS Drama Awards - 31 Desember 2017

Agensi Membantah

SM Entertainment dan JYP Entertainment membantah berita kencan artis mereka, Yoona SNSD dan Junho 2PM."Setelah mengonfirmasi dengan artis kami, keduanya dekat tetapi mereka tidak menjalin hubungan,” kata kedua agensi seperti dilansir dari laman Allkpop.

Menurut laporan sebelumnya, keduanya menjadi dekat karena berbagi perubahan karir yang mirip dari idola menjadi aktor. Sehingga, banyak laporan kalau keduanya mengambil proyek drama King the Land JTBC karena mereka tengah berkencan. (Z-10)