Rangkain Promosi Single Seven Jungkook BTS Dimulai 3 Juli 2023

JUNGKOOK BTS telah mengumumkan jadwal promosi untuk single digital pertamanya, Seven melalui poster dengan foto dirinya. Poster tersebut diungah Weverse lewat poster sejak Sabtu (1/7).

Sesuai jadwal, lagu Jungkook Still With You dan My You resmi diunggah pada hari Senin 3 Juli 2023 pukul 11.00 WIB. Foto konsep dan film pendek akan dirilis pada 6 Juli 2023 pukul 22.00 WIB, dikuti film di balik layar pada hari berikutnya di jam yang sama. Pratinjau film rekaman akan diluncurkan pada 10 Juli 2023, pukul 20.00 WIB.

Teaser resmi dari video musik Seven akan dirilis pada 12 Juli 2023 pukul 22.00 WIB. Video musik dari lagu tersebut akan dirilis pada 14 Juli 2023 pukul 11.00 WIB dan video penampilan resmi Seven pada hari berikutnya pukul 22.00 WIB. Film rekaman akan diluncurkan pada 25 Juli 2023 pukul 22.00 WIB.

Dalam poster jadwal promosi Seven, yang bikin penggemar salah fokus adalah latar belakang poster itu. Jungkook terlihat mengenakan blazer hitam tanpa dalaman dan celana jeans biru tua.

Foto itu menunjukkan bidikan cloese-up tangan kanannya yang bertato tulisan Army (sebutan penggemar BTS) dan cincin di jari-jarinya. Namun, wajahnya tidak terungkap di poster.

Menanggapi poster tersebut, Army bersemangat menyambut debut solo Jungkook.

“Semoga berhasil dengan single barunya," tulis seorang penggemar di kolom komentar Weverse.

“OMG sangat bersemangat, JK ayo siaran langsung (live),” tulis penggemar lainnya.

“Sangat menantikan single JK ini," tulis yang lainnya.

Sedangkan beberapa penggemar lainnya di Twitter fokus pada foto Jungkook yang menunjukkan foto otot perutnya dalam poster itu.

Dalam keterangan resmi BigHit Music pada Jumat (30/6) lalu menyebutkan bahwa, Seven adalah lagu musim panas yang menyegarkan. Lagu ini pasti akan membuat pendengarnya merasakan pesona Jungkook sepenuhnya.

“Kami berharap Seven akan membawa kesenangan musim panas Anda ke level selanjutnya," bunyi keterangan tersebut.

Sementara itu, baru-baru ini dikabarkan bahwa aktris Han So-hee akan menjadi model dalam video musik Seven. Namun agensi Jungkook, BigHit Music, dan Han So Hee, 9ato Entertainment, menanggapi kabar ini dengan sangat hati-hati. (Z-10)