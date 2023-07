Lirik dan Terjemahan Bahasa Indonesia Lagu Hear Me Out Exo

Grup musik Exo merilis lagu pra-rilis kedua mereka yang berjudul Hear Me Out beserta video musiknya sebelum comeback mereka dengan album terbaru yang berjudul Exist pada Jumat (30/6).

Hear Me Out adalah lagu R&B yang santai dengan nuansa zaman dulu. Liriknya mengungkapkan perasaan jujur seseorang kepada calon pasangan yang ragu untuk membuka hati mereka untuk cinta. Berikut ini adalah lirik dan terjemahan Bahasa Indonesia-nya.

Lirik dan Terjemahan Bahasa Indonesia Hear Me Out - Exo

Baca juga: Exo Membuka Album Exist dengan Single ke-2 Hear Me Out

Look babe deo maeume deureo

Lihatlah sayang, aku lebih menyukainya

Neoui maeume deullyeo nalgaereul pyeo

Aku mendengar isi hatimu, bentangkanlah sayapmu itu

Let’s fly together

Ayo kita terbang bersama

Naneun ireul naeji

Aku tak akan menyerah

Baby I can’t help it

Sayang, aku tak bisa menahannya

Nal mireonaeryeoneun sidoneun

Upayamu untuk memaksaku pergi

Just save it

Simpanlah itu

Cuz i’ve been thinking bout some time with you

Karena aku tengah memikirkan beberapa waktu yang telah ku habiskan bersamamu

Nan ajikdo i modeun ge sijagil ppun

Aku masih berada di awal dari semuanya

Baraneun geoseun jeonhyeo eopseo My baby

Tak ada yang kuinginkan, sayangku

Gachi bamsae gateun goseul boneun ge

Bersama-sama, menghabiskan malam di tempat yang sama

Nae Favorite

Itu adalah favoritku

Girl just

Girl, just

Baca juga: Chen, Baekhyun, dan Xiumin Exo Batal Keluar dari SM Entertainment

Eoryeopge saenggakaji ma

Jangan berpikir terlalu keras

Siganman akkawo Love

Itu hanya buang-buang waktu, cinta

Hear me out

Dengarlah aku

Hear me out

Dengarlah aku

Hear me out

Dengarlah aku

Gwaenchana mwo eottae

Tak apa-apa, apa dan bagaimanapun itu

Hear me out

Dengarlah aku

Hear me out

Dengarlah aku

Hear me out

Dengarlah aku

Mangseoril pillyo eomneunde

Kau tak perlu merasa ragu

Oh babe hold me closely

Oh, sayang, dekaplah aku dengan erat

Sinjunghan geumankeum seotureun ne bangsik

Dengan begitu berhati-hati, seperti dirimu yang terburu-buru

Nan milgo danggineun geon an hae

Aku tak akan melakukan tarik ulur

Jeoldaero naegeneun an boyeojun moseubeul hago

Kau melakukan hal-hal yang tak pernah kau tunjukkan padaku

Tteonal junbie bunjuhae

Kau sibuk dengan persiapanmu untuk pergi

Tto ireon daeureul badeumyeo baeuneun

Aku mempelajarinya sambil menerima perlakuan seperti ini

Neoege dodalhaneun beop deouk bunmyeonghae

Cara untuk mencapai dirimu, itu menjadi semakin jelas adanya

And I can’t see you here frustrated

Dan aku tak bisa melihatmu di sini, itu sungguh membuatku frustrasi

Swipge malhaeseo I need you baby

Dengan kata lain, aku sungguh membutuhkanmu, sayang

Aljana jaemieomneun mareul guji kkeonael bae nan haengdongeuro

Kau tahu, aku lebih suka langsung bertindak daripada mengeluarkan kata-kata yang membosankan

And you’ll be mine for the night, yeah

Dan kau akan menjadi milikku malam ini, yeah

Han georeum meoreojineun neo

Kau yang selangkah menjauh dariku

Aesseo piharyeo hajineun ma My love

Janganlah kau berusaha untuk menghindariku, sayang

Ttak han gajiman hwaksilhi hae jullae

Hanya ada satu hal yang ingin kuketahui dengan pasti

Yaegihaejwo naege da malhaejwo jom deo

Bicaralah padaku, ceritakan semuanya, sedikit lebih banyak lagi

Honja sumgil saenggak malgo

Jangan berpikir untuk menyembunyikannya seorang diri

Hear me out

Dengarlah aku

Hear me out

Dengarlah aku

Hear me out (c’mon c’mon)

Dengarlah aku (Ayolah, ayolah)

Gwaenchana mwo eottae

Tak apa-apa, apa dan bagaimanapun itu

Hear me out

Dengarlah aku

Hear me out

Dengarlah aku

Hear me out (c’mon)

Dengarlah aku (Ayolah)

Mangseoril pillyo eomneunde

Kau tak perlu merasa ragu

Oh babe hold me closely

Oh, sayang, dekaplah aku dengan erat

(Hold me close c’mon)

(Dekaplah aku dengan erat, ayolah)

Sinjunghan geumankeum

Dengan begitu berhati-hati

Seotureun ne bangsik (sinjunghan neo)

Dengan caramu yang terburu-buru (dirimu yang berhati-hati)

Nan milgo danggineun geon an hae

Aku tak akan melakukan tarik-ulur

Umcheurin neoui mam (mangseorigetjiman)

Hatimu yang tertutup rapat (Itu akan membuatku ragu)

Geu soge sumgin (sumgil pillyo eopji)

Itu tersembunyi di dalamnya (kau tak perlu menyembunyikannya)

Neoui jinsim (da boyeo imi)

Kesungguhanmu itu (aku sudah melihat semuanya)

Soljikage malhae bwa (soljikaejyeo bwa)

Katakanlah dengan jujur (cobalah untuk jujur)

Naega meonjeo yeoreo dul teni da kkeonae bwa

Aku akan membukanya lebih dulu, aku akan mengeluarkan semuanya

Hear me out

Dengarlah aku

Hear me out

Dengarlah aku

Hear me out (Hear me out c’mon)

Dengarlah aku (Dengarlah aku, ayolah)

Gwaenchana mwo eottae

Tak apa-apa, apa dan bagaimanapun itu

Hear me out

Dengarlah aku

Hear me out

Dengarlah aku

Hear me out

Dengarlah aku

Mangseoril pillyo eomneunde

Kau tak perlu merasa ragu

(Hear me out baby c’mon)

(Dengarlah aku, sayang, ayolah)

Oh babe hold me closely

Oh, sayang, dekaplah aku dengan erat

(Yeah yeah hold me close)

(Yeah, yeah, dekaplah aku dengan erat)

Ojik urimani

Hanya kita berdua

Seonmyeonghan i neukkim

Perasaan yang jelas ini

(Yeah neoman seonmyeonghae)

(Ya, hanya dirimu yang terlihat jelas)

Deo sigan nangbihaji anke

Aku tak akan membuang-buang waktu lagi

Mae sungandeure soljikalge oh oh

Aku akan jujur setiap saat, oh oh

Dan han sungando huhoe eopge eh oh

Tak ada satu saatpun yang akan ku sesali, eh oh

Mami ganeun daero oh oh oh

Seperti yang aku rasakan, oh oh oh. (Z-10)