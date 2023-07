Jelang Rilis EP, Sekaranggi Rilis Single Did I Hurt You

PENYANYI solo asal Jakarta Sekaranggi mempersembahkan single terbaru berjudul Did I Hurt You, yang menjadi jembatan menuju perilisan album mini (EP).

Sebelumnya, pada 2021, Sekaranggi telah merilis album penuh berjudul Delapan. Album itu disebut mendapat penerimaan yang baik di pasaran, termasuk mendapatkan titel The 25 Best Asian Album of 2021 oleh majalah musik internasional NME Asia.

Tidak seperti lagu-lagu Sekaranggi sebelumnya yang cenderung bernada ballad-orkestra, penyanyi perempuan itu kini menampilkan aransemen yang cenderung minimalis ala band Cigarettes After Sex di samping petikan gitar akustik yang tetap menjadi pengiring utama dalam lagu Did I Hurt You.

Seperti karya sebelumnya, tema cinta masih mewarnai pada lagu terbaru ini. Lagu Did I Hurt You menampilkan lirik yang sederhana yang dapat mewakili pengalaman pahit cinta setiap manusia secara universal.

Melalui lirik yang ditulis dalam bahasa Inggris, Sekaranggi menuturkan pesan untuk orang tersayang yang meninggalkannya sambil mempertanyakan atas kesalahan yang dia perbuat dalam Did I Hurt You.

Single ini turut melibatkan sejumlah musisi yang selama ini menemani perjalanan Sekaranggi, mulai dari Dionisius Radite pada bass, Muhammad Kurniawan pada synthesizer, Arend Michiels pada violin, hingga Sulthon Kamil pada backing vokal.

Single yang direkam di Sekaranggi Studio ini juga melibatkan Mohammad Armansyah pada departemen mixing dan mastering.

Did I Hurt You sudah dapat dinikmati pendengar sejak Rabu (28/6) melalui berbagai layanan streaming musik. (Ant/Z-1)