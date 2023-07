Film Terbaru Indiana Jones Puncaki Box Office

FILM terbaru, dan kemungkinan terakhir, Indiana Jones sukses memuncaki Box Office Amerika Utara meski meraup penghasilan yang minim bagi film populer itu.

Indiana Jones and the Dial of Destiny kembali menampilkan Harrison Ford sebagai arkeolog kenamaan yang pertama kali diperankannya, lebih dari 40 tahun lalu. Film kelima Indiana Jones itu meraup pendapatan sebesar US$60 juta.

Indiana Jones sukses menggusur Spider-Man: Across the Spider-Verse dari puncak Box Office namun pengamat menyebut raihan film produksi Disney itu lemah bagi film Indiana Jones.

Pengamat David A Gross menyebut film Indiana Jones and the Dial of Destiny dibuat dengan biaya US$295 juta.

Spider-Man: Across the Spider-Verse turun ke posisi kedua dengan raihan US$11,5 juta.

Posisi ketiga ditempati oleh film animasi Pixar, Elemental, yang meraup pendapatan sebesar US$11,3 juta.

Film kedua produksi Sony setelah Spider-Man, No Hard Feelings, menduduki peringkat keempat dengan raihan US$7,5 juta.

Adapun posisi kelima ditempati oleh Transformers: Rise of the Beasts dengan raihan US$7 juta. (AFP/Z-1)