Exo Membuka Album Exist dengan Single ke-2 Hear Me Out

GRUP musik Korea Selatan, Exo meluncurkan lagu pra-rilis kedua mereka yang berjudul Hear Me Out beserta video musiknya sebelum comeback mereka dengan album terbaru mereka yang berjudul 'Exist'. Lagu ini resmi diperdengarkan sejak Jumat (30/6)

Hear Me Out adalah lagu R&B yang santai dengan nuansa ala zaman dulu. Liriknya mengungkapkan hati yang jujur seseorang kepada calon pasangannya yang ragu untuk membuka hatinya untuk cinta.

Exo, yang telah memamerkan sinergi vokal yang fantastis dengan lagu pra-rilis pertama mereka yang berjudul Let Me In, menciptakan suasana yang bertolak belakang dengan suasana ala zaman dulu yang trendy dalam lagu Hear Me Out.

Baca juga: Chen, Baekhyun, dan Xiumin Exo Batal Keluar dari SM Entertainment

Terutama, karena dua lagu dengan warna yang benar-benar berbeda telah dirilis sebelum perilisan album Exist perhatian tertuju pada lagu mana yang akan menjadi lagu yang mewakili album Exist.

Setelah perilisan Hear Me Out, lagu tersebut sukses menduduki peringkat teratas tangga lagu iTunes di berbagai negara. Tentu saja hal ini membuat penggemar merasa senang dan bangga.

Baca juga: Single Terbaru Exo, Let Me In, Bertengger di Puncak Tangga Lagu iTune

Pada Sabtu (1/7), Hear Me Out berhasil mencapai posisi No. 1 di tangga lagu iTunes Top Songs, setidaknya di 37 wilayah yang berbeda. Beberapa di antaranya adalah Singapura, Filipina, Vietnam, Brasil, Malaysia, dan masih banyak lagi.

Selain itu, Hear Me Out juga meraih posisi No. 1 dalam penjualan digital di platform QQ Music dan KuGou Music di Tiongkok. Prestasi ini tentu tidak mengherankan bagi para penggemar K-Pop.

Comeback Exo memang sangat ditunggu-tunggu oleh penggemar mereka, Exo-L. Setelah mengalami periode hiatus, mereka akhirnya kembali dengan formasi lengkap, meskipun salah satu anggota mereka, Kai, sudah berangkat untuk menjalani wajib militer.

Sebelum merilis album studio ketujuh mereka, Exo mengalami konflik internal dan eksternal. Setelah Chen, Baekhyun, dan Xiumin memberi tahu agensi mereka, SM Entertainment, tentang penghentian kontrak eksklusif mereka, konflik tersebut akhirnya terselesaikan setelah diskusi panjang antara kedua belah pihak.

Exo akan membuat comeback yang dinanti-nantikan dengan album studio ketujuh mereka yang berjudul Exist pada 10 Juli pukul 6 sore waktu setempat. (Z-10)