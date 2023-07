Noah Cyrus Frustrasi dengan Komentar Jahat Netizen

PENYANYI dan penulis lagu Noah Cyrus, 23, mencurahkan kesedihannya karena mendapatkan komentar pedas netizen setelah dirinya mengumumkan kabar pertunangannya dengan seorang fashion designer, Pinkus

"Setelah aku mengumumkan kebahagiaan dalam hidupku, netizen seakan-akan berusaha menyingkirkan kebahagiaan dan cinta itu dariku," tulis Cyrus dalam Instagram Story-nya beberapa waktu lalu.

Postingan itu ditulis Cyrus dengan font warna putih dan background hitam, tepat tiga hari setelah mengumumkan kabar bahagia pertunangannya.

Baca juga: Noah Ubah Lagu 'Cobalah Mengerti' jadi 'Bebaskan Energimu'

Adik kandung Miley Cyrus itu merasa frustrasi karena netizen menyebutnya jelek dan mengomentari hal-hal yang buruk terhadap wajah dan tubuhnya. Komentar itu kemudian mengingatkan dia pada bullying yang didapatkannya saat berusia 11 sampai 12 tahun.

"Netizen serupa dengan orang-orang yang ada di masa kecilku, yang mengatakan bahwa aku tidak pantas hidup karena aku tidak cukup baik dan tidak mencapai standar kecantikan," imbuh dia.

Baca juga: Noah Hingga Agnez Mo Siap Guncang Panggung di The H Club SCBD

Penyanyi You Belong to Somebody Else itu bahkan mengaku pernah berpikir untuk bunuh diri karena komentar jahat dari netizen.

"Aku sangat khawatir anak-anak akan tumbuh dengan internet yang kejam seperti ini. Tidak ada yang pantas mendapatkan kata-kata jahat seperti yang dilontarkan padaku saat ini," ungkapnya.

Di akhir, Cyrus memberikan pesan bahwa kita harus berpikir sebelum menulis kata-kata kejam kepada orang lain, karena kita tidak pernah tahu dampak yang akan ditimbulkan setelahnya.

"Kita hidup di tahun 2023 dan kita harus berheti menilai kesukaan orang, tampilan fisik orang dan apa yang orang cintai. Kata-kata yang dapat membunuh yang kamu posting sangatlah tidak baik. Aku sangat lelah melihat hal itu setiap hari, itu membuatku gila," tutup dia. (Z-10)