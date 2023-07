Diluncurkan 14 Juli, Poster Lagu Seven Jungkook BTS Telah Beredar Secara Global

POSTER lagu Seven milik Jungkook BTS yang dijadwalkan rilis pasa 14 Juli mendatang kini telah beredar di kota besar beberapa negara. Album debut solo anggota termuda BTS itu telah dinantikan seluruh fans di seluruh dunia.

Lagu Seven mendapat perhatian saat posternya yang menarik perhatian mengambil alih kota-kota di seluruh dunia sebagai bagian dari promosinya di seluruh dunia. Army di Bangkok, Paris, Chicago, dan lainnya, melaporkan bahwa mereka menemukan poster lagu Seven Jungkook BTS ini.

Kehadiran poster-poster ini semakin memperkuat hubungan yang kuat antara Jungkook dan basis penggemarnya yang berdedikasi di seluruh dunia. Sementara itu, Seven akan dirilis secara resmi pada 14 Juli tengah malam KST.

Model Video Musik

Seperti yang diketahui, aktris Han So-hee akan berperan sebagai pemeran utama wanita dari video musik Seven milik Jungkook BTS

Dilansir dari Allkpop, Han So-hee dilaporkan syuting video musik di Los Angeles, California beberapa waktu lalu. Ia baru saja kembali ke Korea setelah menyelesaikan jadwalnya pada 22 Juni.

Ini akan menandai penampilan pertama Han So-hee dalam video musik sejak Melomance's You & I pada 2019. Aktris ini juga terkenal dengan penampilannya di video musik SHINee Tell Me What To Do.

Album Jungkook BTS akan menyertakan lagu B-side berbahasa Inggris, dan diperkirakan juga akan ada aktivitas solo global. Para fans telah lama mengantisipasi debut solo Jungkook.

Sang Idol sudah lama menunjukkan bakatnya sebagai penyanyi tidak hanya sebagai anggota BTS tetapi melalui lagu solo seperti Still With You dan My You. Keduanya populer melalui SoundCloud.

Tak hanya itu, Ia juga menjadi penyanyi soundtrack serial webtoon 7Fates: Chakho dengan lagu Stay Alive. Jungkook juga membawakan lagu tema Piala Dunia FIFA Qatar 2022 Dreamers. (Z-10)