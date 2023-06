Charita Utami Rilis Mini Album Omahati

SETELAH merilis debut karya proyek solo, akhir tahun lalu, lewat single Toreh, Charita Utami merilis rangkaian cerita yang ingin dia bagikan melalui mini album, Omahati.

Lewat mini album berisikan 3 lagu itu, penyanyi yang akrab disapa Tami itu menyertakan sebuah ambient track di akhir album berdurasi lebih dari 20 menit, dengan judul yang sama yakni, Omahati.

EP Omahati memang sangat personal buat Tami. Selain merupakan debut mini album sebagai solois, Omahati juga berisikan pesan Tami sebagai bentuk reaksi terhadap apa yang ia alami di kehidupannya.

“EP ini mewakili semua perjalanan hidup yang saya rasakan, sempat merasakan titik terendah, marah, sedih sampai pada akhirnya menerima semua duka juga naik turunnya kehidupan dan menjadikan semua rasa tersebut sebagai pembelajaran hidup untuk sembuh dan tumbuh menjadi insan yang lebih baik,” jelas Tami.

Untuk menuangkan dan menyampaikan isinya secara utuh, EP Omahati sangat terinspirasi dari “5 Stages of Healing” oleh Gavin & Dersch Law and Meditation, yakni: Grief and denial; Anger; Bargaining; Depression and Acceptance.

Track 1, Toreh, mewakili grief and denial serta Anger; track 2 Collide mewakili fase Bargaining dan Depression; hingga track 3 Omahati (Heart Chakra) feat. Ammir Gita mewakili Acceptance.

Dalam penggarapan mini album tersebut, Tami banyak bekerja dengan Ammir Gita, selaku komposer pada lagu Collide, dan juga kolaborator pada ambient track Omahati (Heart Chakra), dengan Ammir Gita memang aktif sebagai praktisi meditasi dan juga musisi.

Ammir mampu menerjemahkan cerita yang Tami bawa ke dalam sebuah komposisi musik yang menenangkan.

Salah satu harapannya, Tami ingin mini album ini juga bisa menjadi sarana bagi pendengarnya untuk berdamai dan mendapatkan ketenangan diri.

Charita Utami, lama malang-melintang di industri musik bersama beberapa grup yang ia gawangi, seperti Midnight Quickie, The Trees & The Wild, dan yang terakhir duonya dengan Yudhistira Mirza, dan kini ia hadir kembali dengan sebuah proyek solo.

EP Omahati oleh Charita Utami sudah hadir serentak di layanan musik digital mulai 30 Juni 2023, disertai dengan Official Lyric Video dari Collide, sebagai focus track / single dari mini album ini melalui kanal youtube Charita Utami. (RO/Z-1)